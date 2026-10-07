ترامب يلوّح بضرب إيران.. قبل الانتخابات أم بعدها؟

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يدرس الرئيس الأميركي توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني، فيما طلب من إعداد خيارات لاستهداف مواقع إيرانية، وفق تقرير نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" نقلاً عن مسؤولين في .وبحسب التقرير، تتولى القيادة المركزية الأميركية إعداد الخيارات العسكرية، فيما لا يزال حجم الضربات والأهداف المحتملة وقرار تنفيذها موضع نقاش داخل الإدارة، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.وأشار مسؤولون إلى أن هذه المداولات تأتي في ظل رغبة في إظهار تقدم في الحرب وخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات، إلا أن مؤيدي خيار الضربات المحدودة أنفسهم يقرون بأنها قد لا تكون كافية لدفع إلى التفاوض أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز أو خفض أسعار الوقود سريعاً.وذكر التقرير أن عملية محدودة قبل الانتخابات قد تتبعها تحركات عسكرية أوسع بعدها، في وقت سبق لترامب أن تحدث عن احتمال استئناف الضربات، قائلاً الأسبوع الماضي إن قد تحسم الحرب "بعد الانتخابات مباشرة"، قبل أن يضيف: "ربما قبل الانتخابات".في المقابل، يحذر معارضو الخيار العسكري من أن أي ضربة جديدة قد تعرّض نحو 50 ألف جندي أميركي في المنطقة، إضافة إلى حلفاء في ، لرد إيراني محتمل، فضلاً عن إعادة الحرب وتداعياتها الاقتصادية إلى صدارة المشهد قبل توجه إلى صناديق الاقتراع.