ترامب: حادثة مختبر الطاعون الروسي لا ترتبط بسلاح بيولوجي

قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن لا ترى مؤشرات على ارتباط الحادثة التي وقعت في مختبر روسي متخصص بأبحاث بأي سلاح بيولوجي، وذلك بعد وفاة موظفة في معهد أبحاث مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك في .

وتوفيت الموظفة، البالغة من العمر 28 عاماً، في 2 تشرين الأول، بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بالتهاب رئوي، فيما أكدت السلطات الروسية أن سبب الوفاة لم يُحسم بصورة نهائية.

وأثارت الواقعة اهتماماً دولياً، في ظل تقارير تحدثت عن احتمال وقوع حادث داخل المختبر، إلا أن لم تؤكد أن الموظفة كانت مصابة بالطاعون.

من جهتها، أعلنت أنها طلبت من السلطات الروسية تقديم معلومات إضافية بشأن الحادثة، لا سيما بعد ورود تقارير عن إصابة موظف مختبر آخر بالتهاب رئوي مجهول السبب.