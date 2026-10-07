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عربي-دولي

ترامب: حادثة مختبر الطاعون الروسي لا ترتبط بسلاح بيولوجي

Lebanon 24
07-10-2026 | 16:05
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ترامب: حادثة مختبر الطاعون الروسي لا ترتبط بسلاح بيولوجي
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على ارتباط الحادثة التي وقعت في مختبر روسي متخصص بأبحاث الطاعون بأي سلاح بيولوجي، وذلك بعد وفاة موظفة في معهد أبحاث مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك في سيبيريا.

وتوفيت الموظفة، البالغة من العمر 28 عاماً، في 2 تشرين الأول، بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بالتهاب رئوي، فيما أكدت السلطات الروسية أن سبب الوفاة لم يُحسم بصورة نهائية.

وأثارت الواقعة اهتماماً دولياً، في ظل تقارير تحدثت عن احتمال وقوع حادث داخل المختبر، إلا أن موسكو لم تؤكد أن الموظفة كانت مصابة بالطاعون.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها طلبت من السلطات الروسية تقديم معلومات إضافية بشأن الحادثة، لا سيما بعد ورود تقارير عن إصابة موظف مختبر آخر بالتهاب رئوي مجهول السبب.

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