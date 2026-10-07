إحباط مخطط إرهابي لاستهداف "مول أوف أميركا"

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أظهرت وثائق قضائية أن الاتحادي (إف.بي.آي) ألقى القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان يخطط لتنفيذ إطلاق نار جماعي في (مول أوف أميركا) بالقرب من منيابوليس باسم تنظيم داعش.وجرى إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء بعد أن باع عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي لهذا الشاب من ولاية مينيسوتا، واسمه شيخدون ، بندقية وذخيرة ومخازن رصاص مقابل 600 دولار، وفقا للوثائق.وأخبر محمد العميل بأنه يخطط لاستخدام هذه الأسلحة لقتل ما بين 30 و60 شخصا خلال فعالية تقام في المركز التجاري أواخرتشرين الأول.ووجهت إلى محمد تهمة واحدة هي حيازة سلاح ناري وذخيرة عن عمد بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ولم يرد محاميه على الفور على طلب للتعليق.ووفقا للوثائق، فقد قال محمد لمصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي عبر منصات تواصل مختلفة إنه ينوي السفر إلى الخارج للقتال تحت لواء حركة الشباب، المصنفة منظمة إرهابية أجنبية.وقال إنه إذا لم يتمكن من السفر، فإنه يخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي. وعبر لاحقا عن رغبته في الانضمام لتنظيم داعش.في إنه يريد قتل ما بين 30 و60 شخصا في مول أوف أميركا لأنه زعم أن مالكيه يهود، وأنه يريد قتل غير .وأخبر العميل بأنه يخطط لشن هجوم في 24 تشرين الأول خلال إقامة حفل الفنون الهمونجية في ذلك اليوم في المركز التجاري.ومول أوف أميركا هو أكبر مركز تجاري في ، ويضم متنزها ترفيهيا وحوض أسماك ضخما وأكثر من 500 متجر.ومثل محمد لأول مرة أمام القاضية الأميركية رايت يوم الأربعاء.