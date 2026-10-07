تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الملاحة مستمرة

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أميركا تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الملاحة مستمرة
أميركا تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الملاحة مستمرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت القيادة المركزية للولايات المتحدة يوم الخميس ما وصفته بمزاعم جنرال في الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم، عبر تقارير إعلامية بأن "مضيق هرمز مغلق" وأن بلاده تفرض "سيطرة كاملة عليه". ووصفت هذا الادعاء بأنه غير صحيح.
Advertisement

وقالت " سنتكوم"، في منشور على موقع إكس، إن حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز في الوقت الراهن، حيث تُنقل البضائع التجارية وإمدادات الطاقة، بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام.

وأضافت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بوضوح على المضيق.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق إن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب.

وصرّح روبيو خلال زيارة لأثينا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا.

وقال "الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات المُنهكة، بات على وشك بلوغ وضع لم تشهده سوى دول قليلة في العالم".

وأضاف روبيو "لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا". وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن أي اتفاق يوافقون عليه ويكون مقبولا لدى الولايات المتحدة، يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: حركة الملاحة مستمرة في مضيق هرمز حالياً
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية الملاحة في مضيق هرمز وفي كل الممرات المائية حول العالم
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إيراني لوكالة تسنيم: سيتم إغلاق المسار الجنوبي في هرمز رغم إصرار أميركا على إعادة فتحه
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

القيادة المركزية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الحرس الثوري

الإيراني

العقوبات

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:23 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-10-08
Lebanon24
02:23 | 2026-10-08
Lebanon24
02:11 | 2026-10-08
Lebanon24
01:45 | 2026-10-08
Lebanon24
01:42 | 2026-10-08
Lebanon24
00:36 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24