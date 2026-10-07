أميركا تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الملاحة مستمرة

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نفت للولايات المتحدة يوم الخميس ما وصفته بمزاعم جنرال في قال في وقت سابق اليوم، عبر تقارير إعلامية بأن "مضيق هرمز مغلق" وأن بلاده تفرض "سيطرة كاملة عليه". ووصفت هذا الادعاء بأنه غير صحيح.وقالت " سنتكوم"، في منشور على موقع إكس، إن حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز في الوقت الراهن، حيث تُنقل البضائع التجارية وإمدادات الطاقة، بما في ذلك 20 مليون برميل من الخام.وأضافت أن وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بوضوح على المضيق.قال الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق إن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب.وصرّح روبيو خلال زيارة لأثينا أن الاقتصاد يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا.وقال "الاقتصاد الإيراني، نتيجة المُنهكة، وشك بلوغ وضع لم تشهده سوى دول قليلة في العالم".وأضاف روبيو "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا". وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن أي اتفاق يوافقون عليه ويكون مقبولا لدى الولايات المتحدة، يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.