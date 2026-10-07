"حان الوقت لمنحي الجائزة"... ترامب يترقب نوبل للسلام

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قال الرئيس الأميركي إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه أقر بوجود شكوك حول فرصه في الفوز بها.وحول جائزة عام 2026 التي ستعلنها لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة، قال "لا أعرف ماذا سيكون قرارهم. فلديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي".وكرر ترامب مرارا منذ عودته للبيت الأبيض العام الماضي أنه يستحق ما يمكن وصفها بالجائزة الأعلى منزلة في العالم.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لقد آن الأوان... لكنني تشرفت جدا بتلقيها بشكل غير مباشر في المرة السابقة من الفائزة بها، التي قالت إنه لا أحد في التاريخ يستحقها أكثر من الرئيس ترامب".وسلمت زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى ترامب في كانون الثاني، في إطار سعيها للحصول على دعم لجهودها في فنزويلا.ويرى ترامب أنه يستحق الجائزة بعد انخراطه في جهود حل ثمانية صراعات منذ توليه منصبه.وقال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترامب، إلا أنه لا توجد طريقة للتحقق من صحة ذلك.وتشكك أطراف في بعض النزاعات التي يقول ترامب إنه حلها في الدور الدبلوماسي للرئيس الأميركي، واندلعت الاشتباكات مجددا في بعض تلك المناطق بما في ذلك الكونغو الديمقراطية وعلى الحدود بين كمبوديا وتايلاند.ولم يتمكن ترامب من التوصل إلى حل للحرب الروسية في ، رغم أنه وعد بإنهائها في اليوم الأول من ولايته الثانية في .وأشعلت ضربات أميركية إسرائيلية على فتيل صراع مستمر منذ سبعة أشهر وأدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.تجدر الإشارة إلى أن البابا ليو والمحكمة الجنائية الدولية والمقررة الخاصة للأراضي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذا العام.