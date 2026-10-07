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عربي-دولي

أميركا تستعرض قوتها البحرية ضد إيران...هيغسيث يكشف حصيلة 40 يوماً من القتال

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:56
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أميركا تستعرض قوتها البحرية ضد إيران...هيغسيث يكشف حصيلة 40 يوماً من القتال
أميركا تستعرض قوتها البحرية ضد إيران...هيغسيث يكشف حصيلة 40 يوماً من القتال photos 0
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أوضح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بعض إنجازات القوات المشاركة في عملية "إبيك فيوري" أو الغضب الملحمي ضد إيران.

وقال هيغسيث إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" خططت ونفذت 40 يومًا من العمليات القتالية وحصارًا بحريًا محكمًا ضد إيران دعمًا لعملية "إبيك فيوري".
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وأضاف الوزير الأميركي أن "المجموعة أظهرت قوة قتالية حاسمة وحققت تفوقًا بحريًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرئيس وتعزيز أمن الولايات المتحدة".

وتحدث الوزير عن بعض التفاصيل العملياتية، مشيرا إلى أن "المجموعة نفذت 3693 طلعة جوية قتالية، وألقت 1.37 مليون رطل من الذخائر، وأطلقت 450 صاروخ توماهوك هجوم أرضي، وأسقطت 77 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأغرقت -عفوًا- كنت مخطئًا- 64 سفينة حربية إيرانية، ودمرت 21 صاروخ كروز مضادا للسفن، ودافعت ضد أربعة زوارق هجومية سريعة وسفن شراعية محملة بالمتفجرات".

وأضاف: "لقد أبرمنا اتفاقاً مع البحرية الإيرانية. قررنا تقاسم المحيط معهم. وقد حصلوا على النصف الجنوبي منه/ القعر. لقد أغرقنا 59 سفينة منها! كان لديهم أسطول بحري حديث قبل بدء هذا الصراع، ثم اضطروا للتعامل مع حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن".

وعن أهداف العملية الأميركية قال هيغسيث: "مهمتنا تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وهي مهمة تاريخية كنت جزءًا منها، وستضمنها، ثم الحصار اللاحق، الذي كان منيعًا منذ اليوم الأول. إنه ليس حصاراً. إنه جدار فولاذي".

وأضاف قائلا: "غيرت قواتنا مسار التاريخ، وضمنت ألا يحصل المجانين، والثيوقراطيون، على سلاح نووي، وهذا يغير مسار التاريخ".

كما قرر هيغسيث منح طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وساما رفيع المستوى خلال زيارة قام بها إلى الحاملة، اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من عودتها إلى قاعدتها في سان دييغو، بعد أطول مهمة انتشار في تاريخها دعما للحرب ضد إيران.

وقال هيغسيث إن "وسام الوحدة الرئاسي"، وهو أعلى تكريم يمكن أن تحصل عليه وحدة عسكرية أميركية، ويمنح عادة تقديرا لإنجازات بارزة في القتال، منح لحاملة "لينكولن" والسفن المرافقة لها تقديرا ل "40 يوما من العمليات القتالية وفرض حصار بحري محكم على إيران دعما لعملية الغضب الملحمي".

وقضت الحاملة 265 يوما متتاليا في عرض البحر، وهو رقم قياسي، وحظيت مهمتها الممتدة باهتمام على المستوى الوطني عقب تقارير عن معاناة أفراد الطاقم من الضغوط ومشكلات في الصحة النفسية، فضلا عن نقص الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية.

وبعد انتشار استمر أكثر من 10 شهور، توقفت حاملة "لينكولن" في تايلاند مطلع الشهر الماضي، أثناء عودتها من الشرق الأوسط.
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