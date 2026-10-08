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عربي-دولي

روبيو يحذّر أوروبا من "نقطة تحوّل"

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:06
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حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوروبا من أن العالم يقف عند "نقطة تحوّل"، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات والتحالفات الغربية لمواجهة ما وصفها بتهديدات جديدة ومتزايدة.
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وقال روبيو: "نختار السعي بلا اعتذار إلى تحقيق القوة الوطنية، واستعادة السيطرة على سلاسل الإمداد الحيوية، وإعادة التصنيع إلى اقتصادنا، وإعادة بناء دفاعاتنا، والنضال من أجل الهيمنة على التقنيات والصناعات التي ستشكل المستقبل".

وتطرق روبيو إلى عدد من نقاط التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيدًا بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، ووصفه بأنه "اتفاق سيعيد تشكيل منطقة القطب الشمالي، ويعزز أمن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وربط روبيو رؤيته لمستقبل أوروبا أيضًا بحملته ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمها في وقت سابق بالتعدي على السيادة الأميركية.

وقال: "هناك منافسة بين القوى الكبرى من جديد. وهناك نقاط ضعف وعدوان وإرهاب، وعالم كامل من التهديدات والهجمات الجديدة مرة أخرى. لذلك، علينا إعادة بناء مؤسساتنا وتحالفاتنا لمواجهة هذه التهديدات معًا، مع إدراك أن الهدف من هذه المؤسسات والتحالفات ليس إلغاء سيادة الدول التي تشكلها، وإنما الدفاع عنها".

وتأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الأوروبية نقاشات متزايدة بشأن الأمن والطاقة والسيادة الوطنية.

وتحتل اليونان موقعًا محوريًا في الخطط الأميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

إلا أن هذه الخطط واجهت تدقيقًا في واشنطن بعد تقارير أفادت بأن السفيرة الأميركية لدى اليونان، كيمبرلي غيلفويل، ألمحت إلى وزير الطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو بأن واشنطن تسببت في انهيار حكومة رومانيا، وأنها قادرة على فعل الأمر نفسه في أثينا.

ونُقل عن غيلفويل قولها: "يمكننا أن نفعل ذلك مع أي دولة نريد"، قبل أن تضيف: "يمكننا أن نفعل ذلك هنا".

وطالبت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبيو يوم الثلاثاء بتقديم إجابات بشأن سلوك غيلفويل، كما طالب بذلك غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وعندما سُئل روبيو عن الاتهامات الموجهة إلى غيلفويل خلال ظهور منفصل له في اليونان، قال: "سفارتنا هنا تقوم بعمل رائع، وسفيرتنا سفيرة قوية هنا".
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