احتجاجات تربك تجمع ترمب الانتخابي في تكساس

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بينما كان يسعى الرئيس الأميركي ، إلى حشد الناخبين في ولاية لدعم مرشح ، الذي يواجه صعوبات، عطلت سلسلة من الاحتجاجات تجمعه الانتخابي في سان أنطونيو.وقاطع محتجون كلمة الرئيس مرارا، من بينهم أحد المتظاهرين بدا أنه كان قريبا من المنصة. وابتعد عن الميكروفون لفترة وجيزة.وقال : «سيعود إلى منزله عند والدته، لكنه لا يعرف أن والدته صوتت لترمب».وظهر متظاهرون آخرون تباعا، حتى بلغ عدد مرات ست مرات على الأقل. واقتادت الشرطة بعض المحتجين بعيدا عن المكان.وحاول ترامب في البداية مواصلة حديثه رغم ، بينما أطلق الحشد صيحات الاستهجان، لكن مع استمرار الاحتجاجات، قال: «هؤلاء أشخاص يتسمون بسوء المظهر حقا».وسلطت الاحتجاجات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الحزب في تكساس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.وتعد تكساس أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان التي يُعد الحزب الجمهوري فيها مهيمنا بصورة موثوقة، إذ فاز ترمب فيها عام 2024 بفارق يقارب 14 نقطة مئوية، لكن مع بقاء أقل من شهر على يوم الانتخابات، تهدد معدلات التأييد المنخفضة لترمب، والحرب في ، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الجمهوريين في جميع الولايات تقريبا.وهذه هي ثالث زيارة لترامب إلى تكساس خلال أقل من شهر، في وقت يحاول فيه الحزب الجمهوري التصدي لموجة انتخابية ديمقراطية في ولاية لم يكن يعتقد أنها ستدخل دائرة المنافسة هذا العام.