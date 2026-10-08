وسط تهديدات إيران.. واشنطن تراجع انتشار قواتها وتدرس انشاء قواعد عسكرية جديدة في إسرائيل

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يدرس البنتاغون إنشاء قواعد عسكرية أميركية جديدة ، ضمن مراجعة أوسع لانتشار القوات والمنشآت العسكرية الأميركية، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بإيران والمخاوف من استهداف القواعد التي تستخدمها لدعم عملياتها في ، والتي كان أحدثها المخاوف بشأن قاعدة "فيرفورد" في بريطانيا.وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء، فإن تبحث خيارات لإنشاء منشآت عسكرية جديدة، لا سيما في ، إلا أن تنفيذ هذه الخطط قد يتطلب موافقة الكونغرس، فضلاً عن سنوات لتجهيز القواعد أو بنائها.وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تجري بالفعل تخطيطاً جدياً لإعادة تموضع منشآتها العسكرية وإعادة تشكيل انتشارها في المنطقة، بدلاً من انتظار إنشاء قواعد جديدة قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً.تهديدات إيرانية وراء سحب القاذفاتوتأتي هذه المناقشات بعدما سحبت قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، إثر تلقي معلومات استخباراتية عن تهديدات محتملة تستهدف القوات والطائرات الأميركية.ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وبريطانيين أن قرار سحب القاذفات جاء بعد الحصول على معلومات محددة وموثوقة تفيد بأن عناصر مدعومة من تخطط لشن هجمات بطائرات مسيّرة على التابعة لسلاح الجو الملكي .وتشير هذه المعلومات إلى أن المخاوف الأميركية من الهجمات المرتبطة بإيران لم تعد تقتصر على المنشآت العسكرية في الشرق الأوسط، بل امتدت إلى قواعد في تُستخدم لدعم العمليات الأميركية بعيدة المدى.غير أن مسؤولين في إدارة الرئيس قللوا من أهمية إخلاء قاعدة فيرفورد، ووصفوا الإجراءات بأنها احترازية وحكيمة وقصيرة الأمد.كما أكد قادة في القوات الجوية الأميركية أن سحب القاذفات من بريطانيا لا يؤثر على قدرتها على تنفيذ المهام العسكرية، مشيرين إلى إمكانية إطلاق عمليات بعيدة المدى انطلاقاً من قواعد داخل الولايات المتحدة.