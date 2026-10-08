الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية لم تتوقف

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نقل موقع نور نيوز عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تأكيده أن الصناعة النووية الإيرانية لم تتوقف على الرغم من الضغوط والعقوبات والهجمات التي تستهدف الصناعة النووية في البلاد. وفي معرض حديثه عن مسؤوليات نظام السلامة النووية في البلاد، قال إن نظام السلامة التابع للمؤسسة يراقب أوضاع أكثر من 6600 مركز خاضع للترخيص والرقابة على الأداء، كما يخضع نحو 85 ألفا من العاملين في مجال الإشعاع في البلاد للإشراف.
وأتت تصريحاته خلال حفل افتتاح أول مركز أكاديمي في إيران لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال.