الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية لم تتوقف

نقل موقع عن رئيس تأكيده أن الصناعة النووية لم تتوقف على الرغم من الضغوط والعقوبات والهجمات التي تستهدف الصناعة النووية في البلاد. وفي معرض حديثه عن مسؤوليات نظام السلامة النووية في البلاد، قال إن نظام السلامة التابع للمؤسسة يراقب أوضاع أكثر من 6600 مركز خاضع للترخيص والرقابة على الأداء، كما يخضع نحو 85 ألفا من العاملين في مجال الإشعاع في البلاد للإشراف.

وأتت تصريحاته خلال حفل افتتاح أول مركز أكاديمي في لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال.