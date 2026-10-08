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عربي-دولي

الكندية آن كارسون تُتوج بجائزة نوبل للآداب

Lebanon 24
08-10-2026 | 07:40
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الكندية آن كارسون تُتوج بجائزة نوبل للآداب
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أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس منح جائزة نوبل للآداب 2026 للكاتبة الكندية آن كارسون، عن أعمالها الجريئة التي تستلهم التراث الكلاسيكي وتبتكر أشكالا جديدة للأدب المعاصر.
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وأُعلن اسم الفائزة في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن الإعلانات السنوية لجوائز نوبل.

وقالت الأكاديمية إن كارسون نالت الجائزة "عن أعمالها الجريئة والمبتكرة التي، في حوار مرح مع التقليد الكلاسيكي، ابتكرت أشكالا جديدة للأدب المعاصر".

شاعرة بين الأدب والكلاسيكيات
ولدت آن كارسون في تورونتو عام 1950، ودرست الأدب الكلاسيكي واللغة اليونانية القديمة، قبل أن تحصل على الدكتوراه في الأدب الكلاسيكي من جامعة تورونتو عام 1981. وعملت أستاذا للأدب الكلاسيكي، إلى جانب نشاطها في الشعر والترجمة والكتابة.

وتتميز أعمال كارسون بتداخل الشعر والنثر والمقال والترجمة والحوار، مع حضور واضح للتراث اليوناني القديم. وقد ترجمت أعمالا لكبار الكتاب الإغريق، بينهم يوربيديس وسافو، كما كتبت أعمالا تجمع بين البحث الأدبي والتجريب الشعري. (روسيا اليوم)
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