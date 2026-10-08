إيران ترفع لهجتها ضد التهديدات الأميركية

عباس عراقجي قال، وفق وكالة «إرنا» الرسمية، إن قدمت إلى الوسطاء «خطة دقيقة وعملية» تتضمن شروطها واعتباراتها، مؤكداً أن إيران «ثابتة وحازمة» في الدفاع عن نفسها.وأوضح عراقجي أن الوفد الإيراني طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة من سبعة أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، مشدداً في الوقت نفسه على أن إيران، رغم استعدادها للدفاع عن مصالحها وأمنها، جادة أيضاً في استخدام الدبلوماسية لتحقيق مصالحها الوطنية.وتعكس تصريحات عراقجي محاولة طهران الجمع بين مسارين متوازيين: الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري أميركي، والإبقاء على مسار تفاوضي عبر الوسطاء.وفي تصريح آخر، هاجم عراقجي الرواية الأميركية بشأن الخسائر التي تعرضت لها القوات الأميركية خلال الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني، في منشور على منصة «إكس»، مستنداً إلى تقرير لمجلس أبحاث الكونغرس الأميركي، إن «عدد الطائرات العسكرية الأميركية التي تقول طهران إنها أسقطتها أو دمرتها ارتفع من 42 إلى 81»، مضيفاً أن «الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير».كما اتهم عراقجي القيادة المركزية الأميركية بمنع عضو في مجلس الشيوخ من تفقد قواعد تقول إنها لم تتعرض لأضرار كبيرة.وفي موقف موجه مباشرةً إلى واشنطن، رد المتحدث باسم الإيرانية إسماعيل بقائي، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي قال إن إيران أضاعت فرصاً عدة للتوصل إلى اتفاق.ونقلت وكالة «إرنا» عن بقائي قوله إن «تحريف الحقائق التاريخية لن يمحو الانتهاكات الأميركية المتكررة للالتزامات». واتهم المتحدث الإيراني بالانسحاب من الاتفاق عام 2018، وتقويض المسارات الدبلوماسية، وشن أعمال عسكرية ضد إيران خلال المفاوضات، إضافةً إلى انتهاك التفاهم الذي تم التوصل إليه في 18 حزيران. وحمّل واشنطن مسؤولية استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعياتها الاقتصادية.يأتي هذا الرد في سياق محاولة طهران تثبيت روايتها بأن الأزمة الحالية لا تعود إلى رفضها التفاوض، وإنما إلى ما تعده إخلالاً أميركياً متكرراً بالاتفاقات والتفاهمات السابقة.وعلى المستوى العسكري، أكد قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال شهرام إيراني، أن أمن مضيق هرمز مرتبط بإرادة واستعداد القوات الإيرانية.وقال إيراني، في رسالة بمناسبة يوم القوة البحرية لـ«الحرس الثوري»، إن حماية المصالح الوطنية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز تتطلب «اليقظة والاستعداد»، معتبراً أن القوات البحرية لـ«الحرس الثوري» تؤدي دوراً أساسياً في حماية المصالح الإيرانية وتأمين المضيق.من جانبه، قال نائب الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، إن القوات المسلحة الإيرانية «باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة الخصم»، في رسالة واضحة بأن المؤسسة العسكرية تتعامل مع احتمال تجدد المواجهة بوصفه سيناريو قائماً.