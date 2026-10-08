روبيو: جمود الحرب الروسية الأوكرانية "خطير جداً"

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حذّر الأميركي ماركو روبيو، من أن «الجمود» في الحرب بين وأوكرانيا «خطير جداً» مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره.وصرّح روبيو، خلال زيارة إلى البرتغال في ختام جولة أوروبية، بأن «أحد الطرفين، أو كليهما، سيكثّفان جهودهما لمحاولة كسر الخصم وإنهاء حالة الجمود، وهذا خطير جداً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».وقال روبيو، لصحيفة يونانية، إن تُدعم مشروع كابل كهرباء بحري في شرق البحر المتوسط يحظى بتأييد ، وستلجأ لسُبل دبلوماسية لمحاولة إزالة أي عقبات محتمَلة أمام تنفيذه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وتُطوّر شركة «آي بي تي أو»، المُشغِّلة لشبكة الكهرباء في اليونان، المشروع الذي تُقدَّر تكلفته بنحو 1.9 مليار يورو ويهدف إلى ‌ربط البر ‌ بقبرص ثم لاحقاً بإسرائيل، ‌لكن التقدّم اتسم بالبطء بسبب نزاع بين اليونان وتركيا حول المنطقة البحرية التي سيجري تخصيصها لمد الكابل.وتريد اليونان استئناف مسح قاع البحر لتحديد المسار قريباً، وهي خطوة تقول إنها تتطلب تنسيقاً مسبقاً بين البلدين؛ لأن هذا المسار يمر عبر منطقة ‌تخضع لاتفاقية بحرية ‌وُقّعت مع ليبيا في 2019 ترفضها أثينا.وقال ‌روبيو، في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» ‌نُشرت اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة «ملتزمة للغاية» بالمشروع؛ لأنه يعزز تنويع إمدادات الطاقة، وهو أمر قال إنه ضروري بسبب حرب روسيا في ‌ والوضع في مضيق هرمز.وأضاف: «ندرك وجود بعض العقبات المحتملة، وبعض الأمور التي تقف في طريقنا، ونعتزم استخدام جهودنا الدبلوماسية لتذكير جميع الأطراف بمدى أهمية هذا الأمر لنا وأسباب هذه الأهمية. ويحدوني الأمل في أن نتوصل إلى حلول».ووقّعت مجموعة «ميريديام» الاستثمارية ، في آب الماضي، اتفاقية لتصبح المساهم الأكبر في المشروع.وقبرص هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليست لها صلة بأسواق الكهرباء للأعضاء الآخرين، ويهدف الكابل إلى تحسين أمن الطاقة لديها.