بريطانيا تعلن اعتقال شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

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اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع ، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة .وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المتحدة، خارج محيط للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات لأغراض استخبارية.وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في ، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.هذا وتتولى شرطة البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.