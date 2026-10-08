عقوبات أميركية جديدة على شبكة بحرية مرتبطة بإيران تشمل 22 سفينة

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فرضت ، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت ستة أفراد و28 شركة وكياناً و22 سفينة، وفق تحديث نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، على موقعه الرسمي.وطالت الإجراءات شركات تعمل في الشحن وإدارة السفن والتجارة، مسجّلة في دول ومناطق عدة، بينها الهند وتركيا وبريطانيا والصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وأُدرجت الأسماء ضمن قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد الأصول، بموجب برامج عقوبات مرتبطة بإيران.شركات شحن وتجارة ضمن القائمةشملت شركة "Samudra Marine Services Private Limited" الهندية، وثلاثة أفراد مرتبطين بها، إضافة إلى شركة "SSPL Solutions Private Limited" الهندية وشخصين مرتبطين بها.كما أُدرجت شركة "Noorzad Petrokimya" وسعيد أحمد نورزاد المرتبط بها، إلى جانب شركات أخرى في مجالات التجارة والشحن، بينها "Arabianpro Materials" و"Hessonite Ship Management" و"Horizon Ship Management"وتضمّنت القائمة أيضاً شركات مسجّلة في بريطانيا وهونغ كونغ وجزر مارشال، إضافة إلى شركة "Padideh Plastic Poshtiban" .إدراج ناقلات نفط وغاز ومواد بتروليةأضاف "أوفاك" 22 سفينة إلى قائمة العقوبات، تشمل ناقلات للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز النفطي المسال، فضلاً عن ناقلات للإسفلت والبيتومين.وترفع السفن أعلام دول مختلفة، بينها بنما والكاميرون وجزر القمر وهندوراس وغامبيا وبالاو وتنزانيا. ومن السفن المدرجة "ARGO MARIS" و"BLACK MAYA" و"GAS LUCKY" و"SHENZHEN"ترخيص لإنهاء معاملات وشطب سفينتينبالتزامن مع الإدراجات الجديدة، أصدر المكتب الترخيص العام المرتبط بإيران "EE"، الذي يجيز إنهاء معاملات تشمل شركة "Samudra Marine Services Private Limited"، وفق الأحكام الواردة فيه.وأعلن التحديث شطب سفينتي الحاويات "HAKUNA MATATA" و"PINOCCHIO"، اللتين ترفعان علم ليبيريا، من قائمة العقوبات، بعدما كانتا مدرجتين ضمن برنامج مرتبط بإيران.