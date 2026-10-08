تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح استراتيجية موحّدة لمواجهة "الإخوان"

Lebanon 24
08-10-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح استراتيجية موحّدة لمواجهة الإخوان
البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح استراتيجية موحّدة لمواجهة الإخوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صوّت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات "جماعة الإخوان" ونفوذها، في خطوة جديدة تضع مسألة إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قائمة الإرهاب الأوروبية أمام مؤسسات الاتحاد.
Advertisement

وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 رافضاً، فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت، وفق نتائج التصويت على القرار المتعلق بوضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع شبكة الإخوان المسلمين ونفوذها.
يدعو القرار الأوروبي إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتمويل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة.


فرنسا دفعت بالملف إلى أوروبا
يأتي التصويت الأوروبي بعد تحرك فرنسي داخل البرلمان الوطني، إذ اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 كانون الثاني 2026 قراراً يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان وقياداتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، لتصبح القضية مطروحة بصورة مباشرة أمام المؤسسات الأوروبية.

وكانت لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد تبنت في كانون الثاني توصية تطالب بإدراج الجماعة على القائمة الأوروبية، مشيرة إلى الطابع العابر للحدود لشبكاتها، وداعية إلى استجابة أوروبية منسقة.

تحرك أميركي
تزامن التحرك الأوروبي مع قرار أميركي في كانون الثاني 2026 بتصنيف جماعة الإخوان في مصر "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، في خطوة رحبت بها القاهرة واعتبرتها متسقة مع موقفها من الجماعة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصنيف الأميركي يعكس الموقف المصري القائم منذ أعقاب 30 حزيران 2013، مؤكدة أن القاهرة تصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وترى أنها مارست العنف والتحريض واستغلت الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وفي سياق متصل، كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، الأربعاء، عن تصعيد أميركي في مواجهة جماعة الإخوان تمثل في اتخاذ ولاية فلوريدا قرارا حاسما ضد الجماعة وأحد فروعها في الولاية في 29 أيلول الماضي.

وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن حكومة ولاية فلوريدا صنفت جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية"CAIR"، إلى جانب منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية محلية.

وأضاف أن الحكومة أدرجت في القائمة نفسها أكثر من 90 منظمة إرهابية أجنبية سبق أن صنفتها الحكومة الفيدرالية الأميركية على هذا النحو، مشيراً إلى أنه بموجب هذا القرار، سيُمنع المجلس والمنظمات الأخرى المدرجة من تلقي الدعم المالي من الحكومات المحلية وحكومة الولاية، كما ستلغى المنح الدراسية المخصصة للمدارس التابعة لها والتي تستفيد منها مالياً.

من مصر إلى أوروبا
وبدأ الإجراءات القانونية ضد الجماعة في مصر في عام 2013، حيث صدر قرارات قانونية بحظر نشاط الجماعة شملت إغلاق مقارها وكافة أنشطتها، ثم استمرت إجراءات إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام وقرارات قضائية لاحقة. وتظهر سجلات رسمية مصرية استمرار قرارات الإدراج المتعلقة بالجماعة وكياناتها في السنوات التالية.

وفي كانون الثاني 2026، انتقل الملف إلى مستوى أميركي جديد مع تصنيف جماعة الإخوان في مصر، بينما اتخذت الجمعية الوطنية الفرنسية في الشهر نفسه خطوة سياسية صريحة باتجاه الدفع بإدراج الجماعة وقياداتها على القائمة الأوروبية.

وفي شباط 2026، وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي نطاق معايير قائمته الإرهابية لتشمل قيادات في جماعات مدرجة وأشخاصًا وكيانات مرتبطة بأعمال إرهابية من خلال التمويل أو التدريب أو التجنيد، لكنه أبقى القائمة نفسها دون تغيير في تلك المراجعة.
مواضيع ذات صلة
حماس: سنواصل العمل على استراتيجية وطنية نضالية موحدة باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: البرلمان الليتواني يصوت لصالح إلغاء الحظر على نشر أسلحة نووية داخل البلاد
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: مجلس الشعب يصوت لصالح إلغاء "محكمة الإرهاب" وإبطال مفاعيلها القانونية
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنمنح أوكرانيا 6.6 مليار يورو من أموال "المرفق الأوروبي للسلام" المخصصة لصالحها
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

الفرنسية

المسلمين

القاهرة

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-10-08
Lebanon24
16:52 | 2026-10-08
Lebanon24
16:49 | 2026-10-08
Lebanon24
16:32 | 2026-10-08
Lebanon24
16:19 | 2026-10-08
Lebanon24
16:10 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24