بوتين بعد لقائه بزشكيان: روسيا مستعدة لإنهاء حرب الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
محادثات اليوم الخميس مع نظيره الإيراني
مسعود بزشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، جدد خلالها استعداد موسكو
للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط
، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.
وقال بوتين
: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع"، معتبراً أن إيران
تبذل "جهوداً حقيقية لإنهاء النزاع" الذي اندلع بضربات أميركية إسرائيلية عليها في الثامن والعشرين من شباط الماضي، كما أشاد بـ"التطور الإيجابي" في العلاقات بين البلدين اللذين عززا روابطهما الديبلوماسية والعسكرية منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا
عام 2022.
وتأتي هذه المحادثات على خلفية اتهامات متبادلة واسعة؛ إذ اتهمت كييف والدول الغربية إيران بتزويد روسيا
بتكنولوجيا طائرات "شاهد" المسيّرة وصواريخ قصيرة المدى، في حين اتُهمت روسيا بتزويد طهران ببيانات لتحديد الأهداف من أجل ضرب المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. وكان بزشكيان قد شكر بوتين في مطلع أيلول على موقفه من الحرب في الشرق الأوسط، مشيداً بـ"العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.
والتقى الرئيسان في أيلول خلال قمة في قيرغيزستان، وقبل ذلك في تركمانستان في كانون الأول 2025. ووصلا معاً مساء الخميس إلى تركمانستان لحضور قمة "رابطة الدول المستقلة" التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة، على وقع مواجهة جيوسياسية مع الغرب.