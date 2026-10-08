سائق يحاول دهس محتجين من الحريديم عند أحد مداخل القدس (فيديو)

حاول سائق سيارة دهس محتجين من بعدما أغلقوا أحد مداخل المحتلة، احتجاجًا على اعتقال رافضين للخدمة العسكرية في الجيش .



وفي مدينة موديعين، اشتبك مئات الحريديم مع أثناء محاولة الشرطة العسكرية اعتقال حريدي متخلّف عن التجنيد داخل مبنى سكني، ما دفع إلى الانسحاب من المكان من دون توقيفه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف "، بدأت الحادثة بوصول عناصر من الشرطة العسكرية إلى المبنى لاعتقال الرجل، قبل أن تنتشر أنباء العملية عبر شبكة تنبيهات " " التابعة لـ"فصيل القدس" المتشدد، ليتجمع مئات المحتجين في محيط المبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام عدد من المحتجين المبنى ودخولهم الشقة التي كان يوجد فيها المطلوب، فيما وقعت مواجهات مع الشرطة التي حاولت منعهم من الدخول.

وقالت الشرطة إنها تدخلت لمساندة الشرطة العسكرية وإخراج عناصرها من المبنى، وغادر الجنود لاحقًا بحمايتها من دون توقيف المتخلف عن التجنيد.

، قال الجيش الإسرائيلي إن العسكرية كانت تنفذ عمليات بحق الفارين من الخدمة والمتخلفين عن التجنيد، عندما تجمع عدد كبير من المحتجين وعرقلوا العملية، معتبرًا أن تصرفاتهم عرّضت الجنود للخطر.

وأكد الجيش أن عمليات إنفاذ قانون بحق المتخلفين والفارين ستتواصل، مشددًا على رفض أي محاولة للتدخل في مهام جنوده أو إيذائهم أثناء تأدية واجباتهم.







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