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عربي-دولي

سائق يحاول دهس محتجين من الحريديم عند أحد مداخل القدس (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2026 | 15:44
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سائق يحاول دهس محتجين من الحريديم عند أحد مداخل القدس (فيديو)
سائق يحاول دهس محتجين من الحريديم عند أحد مداخل القدس (فيديو) photos 0
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حاول سائق سيارة دهس محتجين من اليهود الحريديم بعدما أغلقوا أحد مداخل القدس المحتلة، احتجاجًا على اعتقال رافضين للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وفي مدينة موديعين، اشتبك مئات الحريديم مع الشرطة الإسرائيلية أثناء محاولة الشرطة العسكرية اعتقال حريدي متخلّف عن التجنيد داخل مبنى سكني، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب من المكان من دون توقيفه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بدأت الحادثة بوصول عناصر من الشرطة العسكرية إلى المبنى لاعتقال الرجل، قبل أن تنتشر أنباء العملية عبر شبكة تنبيهات "اللون الأسود" التابعة لـ"فصيل القدس" المتشدد، ليتجمع مئات المحتجين في محيط المبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام عدد من المحتجين المبنى ودخولهم الشقة التي كان يوجد فيها المطلوب، فيما وقعت مواجهات مع الشرطة التي حاولت منعهم من الدخول.

وقالت الشرطة إنها تدخلت لمساندة الشرطة العسكرية وإخراج عناصرها من المبنى، وغادر الجنود لاحقًا بحمايتها من دون توقيف المتخلف عن التجنيد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الشرطة العسكرية كانت تنفذ عمليات بحق الفارين من الخدمة والمتخلفين عن التجنيد، عندما تجمع عدد كبير من المحتجين وعرقلوا العملية، معتبرًا أن تصرفاتهم عرّضت الجنود للخطر.

وأكد الجيش أن عمليات إنفاذ قانون الخدمة العسكرية بحق المتخلفين والفارين ستتواصل، مشددًا على رفض أي محاولة للتدخل في مهام جنوده أو إيذائهم أثناء تأدية واجباتهم.


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עימותים אלימים בהפגנה נגד מעצר עריקים חרדים בירושלים: מפגינים מקיפים רכב עם חייל חרדי, המשטרה משתמשת ברימוני הלם בניסיון לחלץ אותו @GLZRadio https://t.co/zV8NzjRb12

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