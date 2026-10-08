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عربي-دولي

بأغنية "فيها حاجة حلوة".. أطفال كوريا الجنوبية يستقبلون السيسي

Lebanon 24
08-10-2026 | 15:48
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بأغنية فيها حاجة حلوة.. أطفال كوريا الجنوبية يستقبلون السيسي
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استقبل أطفال كوريون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأداء أغنية "فيها حاجة حلوة" باللغة العربية، خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الخميس.
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وقدّم كورال من الأطفال الأغنية المصرية الشهيرة أمام السيسي ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، وسط أجواء احتفالية، في مشهد لفت الأنظار خلال الزيارة الرسمية.

وتفاعل السيسي مع أداء الأطفال، قبل أن يصافح برفقة الرئيس الكوري الجنوبي عدداً منهم عقب انتهاء الفقرة الغنائية، كما مازحهم بترديد عبارة "فيها حاجة حلوة".

وتعود الأغنية إلى فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وهي من غناء ريهام عبد الحكيم، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان الموسيقار عمر خيرت.

وأعربت ريهام عبد الحكيم عن سعادتها بتقديم الأغنية خلال مراسم الاستقبال، معتبرةً أن وصولها إلى كوريا الجنوبية مصدر فخر واعتزاز لها.

وجاءت الفقرة الغنائية ضمن مراسم الزيارة الرسمية التي يجريها السيسي إلى كوريا الجنوبية، حيث التقى نظيره الكوري لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
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