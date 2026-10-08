إسرائيل تكثّف هجماتها على غزة.. ماذا يجري؟

استُشهد 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، جراء سلسلة من الغارات
والهجمات الإسرائيلية
التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة
، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان.
واستُشهد فلسطينيان، بينهما امرأة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي الصبرة
، جنوب شرقي مدينة غزة، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي
إنذاراً بإخلائه، وسط معلومات عن عدم حصول العائلات على وقت كافٍ للمغادرة.
وفي حي تل الهوا، غربي مدينة غزة، قُتل فلسطينيان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات إضافية استهدفت منزلين في خان يونس
، جنوبي قطاع غزة، ومناطق شرقي مدينة غزة، بعد إصدار أوامر بإخلائها.