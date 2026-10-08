إسرائيل تكثّف هجماتها على غزة.. ماذا يجري؟

Advertisement

استُشهد 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، جراء سلسلة من والهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة من ، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان.واستُشهد فلسطينيان، بينهما امرأة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في ، جنوب شرقي مدينة غزة، بعدما وجّه الجيش إنذاراً بإخلائه، وسط معلومات عن عدم حصول العائلات على وقت كافٍ للمغادرة.وفي حي تل الهوا، غربي مدينة غزة، قُتل فلسطينيان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة.وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات إضافية استهدفت منزلين في ، جنوبي قطاع غزة، ومناطق شرقي مدينة غزة، بعد إصدار أوامر بإخلائها.