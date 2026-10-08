تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكثّف هجماتها على غزة.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
08-10-2026 | 15:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إسرائيل تكثّف هجماتها على غزة.. ماذا يجري؟
إسرائيل تكثّف هجماتها على غزة.. ماذا يجري؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استُشهد 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، جراء سلسلة من الغارات والهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان.
Advertisement

واستُشهد فلسطينيان، بينهما امرأة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي الصبرة، جنوب شرقي مدينة غزة، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلائه، وسط معلومات عن عدم حصول العائلات على وقت كافٍ للمغادرة.

وفي حي تل الهوا، غربي مدينة غزة، قُتل فلسطينيان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات إضافية استهدفت منزلين في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ومناطق شرقي مدينة غزة، بعد إصدار أوامر بإخلائها.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو وكاتس: الجيش سيكثف استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق من غزة نحو إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجسّس" مكثّف فوق غزّة.. ماذا تُحضّر إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري في مستوطنات إسرائيل؟ تقرير يفضح كل شيء
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار مكثّف من آليات الاحتلال شمالي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 02:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حي الصبرة

خان يونس

جنوب شرق

قطاع غزة

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-10-08
Lebanon24
16:52 | 2026-10-08
Lebanon24
16:49 | 2026-10-08
Lebanon24
16:32 | 2026-10-08
Lebanon24
16:19 | 2026-10-08
Lebanon24
16:10 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24