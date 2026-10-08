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عربي-دولي

زيلينسكي يمهّد لمفاوضات مع واشنطن

Lebanon 24
08-10-2026 | 15:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا ردت بالمثل على الهجمات الروسية التي استهدفت مراكز بيانات أوكرانية، في وقت تكثف فيه كييف اتصالاتها مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن تعزيز قدراتها الدفاعية.
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وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بريلوكي، شمال البلاد، أن الوفد الأوكراني سيناقش مع الجانب الأميركي قضايا الدفاع الجوي، متوقعًا انضمام شركاء أوروبيين إلى المحادثات الأوكرانية الأميركية خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.
كما أوضح الرئيس الأوكراني أن فريق المفاوضين موجود في أوروبا الخميس، على أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الجمعة والسبت، موضحًا أن المحادثات ستتناول نقل "الإشارات الضرورية" إلى الجانب الأميركي، إلى جانب بحث سبل زيادة الضغط على روسيا وتوفير وسائل إضافية لحماية أوكرانيا، خصوصًا أنظمة الدفاع الجوي.

وتتصدر أنظمة الدفاع الجوي قائمة المطالب الأوكرانية من الحلفاء، في ظل تصاعد الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية. وأكد زيلينسكي في اتصالاته مع الشركاء الأوروبيين أهمية تعزيز قدرات بلاده الدفاعية وتوفير الوسائل اللازمة لحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

تأتي تصريحات زيلينسكي وسط تصعيد متبادل في استهداف البنية التحتية، إذ تحدث الرئيس الأوكراني عن هجمات روسية طالت بريلوكي وكراماتورسك وكييف ومدنًا أخرى، وقال إن الضربات خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 78 شخصًا وإصابة 215 آخرين. وفق بيان الرئاسة الأوكرانية.

في المقابل، كثفت روسيا خلال الأيام الأخيرة ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية، إذ استهدفت منشآت للطاقة في كييف، ومنشأة صناعية في دنيبرو، وبنية للنقل في زابوريجيا، كما طالت الضربات مباني سكنية في كريمنشوك. وفي بريلوكي بمنطقة تشيرنيهيف، أصاب صاروخًا روسيًا مبنى سكنيًا من خمسة طوابق، ما أدى إلى تدميره جزئيًا، وفق ما نقلته "رويترز".
وتسعى كييف إلى توسيع دائرة المشاركة الأوروبية في الاتصالات مع واشنطن، بالتزامن مع استمرار التنسيق بشأن العقوبات والدعم العسكري. وكان زيلينسكي قد ناقش الخميس مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاحتياجات المالية والدفاعية لأوكرانيا، فيما تواصل الدول الأوروبية بحث تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.
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