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عربي-دولي

لافتة في الشارع تُربك الإليزيه.. وماكرون يطالب بتفسير

Lebanon 24
08-10-2026 | 16:19
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لافتة في الشارع تُربك الإليزيه.. وماكرون يطالب بتفسير
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أثارت لافتة مسيئة إلى زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت، غضباً في قصر الإليزيه، بعدما ظهرت خلال نشرة إخبارية على التلفزيون الفرنسي، ضمن تغطية الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد.
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وظهرت اللافتة خلال نشرة الواحدة ظهراً على قناة "فرانس 2"، الثلاثاء 6 تشرين الأول، أثناء عرض مشاهد من تظاهرات طلاب المدارس الثانوية، وتضمنت عبارة ساخرة ومسيئة تستهدف الرئيس الفرنسي وزوجته.

وأفادت معلومات صحافية بأن ماكرون استاء بشدة من بثّ اللافتة، خصوصاً أن القناة لم تقدّم اعتذاراً في نشرتها في اليوم التالي.

وفي المقابل، أوضح مدير التحرير الوطني في التلفزيون الفرنسي، جوليان دوبيريه، أن القناة لم تتعمّد إبراز شعار دون غيره، مشيراً إلى أنها ليست مسؤولة عن العبارات التي يكتبها المتظاهرون على لافتاتهم، لكنها مسؤولة عن مراقبة ما يُعرض على شاشتها، ولا سيما عندما يتضمن عبارات مسيئة.

وأكد أن إدارة التحرير ذكّرت فرق العمل بضرورة الانتباه إلى طبيعة الصور والعبارات المستخدمة في التغطيات الإخبارية.

وتأتي الحادثة في ظل احتجاجات طلابية تشهدها مدن فرنسية عدة، وسط مطالب تتعلق بظروف التعليم.
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الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

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