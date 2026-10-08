في ميامي...مباحثات أميركية أوكرانية لبحث إمكانية إنهاء الحرب

من المقرر أن يبحث مبعوثا الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي، اليوم الجمعة، "أفكاراً جديدة" لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر مطّلع على المحادثات إن ويتكوف وكوشنر "سيناقشان أفكاراً ومقترحات جديدة بدأ المفاوضون الأميركيون تطويرها مع والأوكرانيين في خلال زيارتهم الأخيرة" إلى وكييف في أيلول.

وأضاف المصدر أن المفاوضين دعوا مستشاري من المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد ، للمشاركة في المباحثات.