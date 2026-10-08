في ميامي...مباحثات أميركية أوكرانية لبحث إمكانية إنهاء الحرب

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من المقرر أن يبحث مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي، اليوم الجمعة، "أفكاراً جديدة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال مصدر مطّلع على المحادثات إن ويتكوف وكوشنر "سيناقشان أفكاراً ومقترحات جديدة بدأ المفاوضون الأميركيون تطويرها مع الروس والأوكرانيين في خلال زيارتهم الأخيرة" إلى موسكو وكييف في أيلول.
وأضاف المصدر أن المفاوضين الأميركيين دعوا مستشاري الأمن القومي من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في المباحثات.