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عربي-دولي

صديق قديم يفاجئ بوتين في عيد ميلاده الـ74

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:30
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صديق قديم يفاجئ بوتين في عيد ميلاده الـ74
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شارك المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتفال بعيد ميلاده الرابع والسبعين في مقر إقامته، في زيارة لافتة وسط التوتر الحاد بين موسكو وبرلين.
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ونشر الكرملين صوراً ظهر فيها بوتين وشرودر مبتسمين وهما يتصافحان، موضحاً أن الرئيس الروسي علم من نشرة الأخبار الصباحية بوجود صديقه القديم في موسكو، حيث كان في رحلة عمل لمصلحة شركة "لوبوس"، فدعاه إلى منزله.

وقال الكرملين عبر "تليغرام": "كان جيرهارد شرودر برفقة فلاديمير بوتين عندما احتفل رئيس الدولة بعيد ميلاده".
غيرهارد شرودر.. مستشار ألمانيا السابع والأوروبي المفضل لدى بوتين | موسوعة | <a class='entities-links' href='/entity/137536/الجزيرة/ar/1?utm_term=PublicFigures-الجزيرة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الجزيرة&id=80745&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الجزيرة نت" style="width: 100%; height: 100%;" />


وتولى شرودر منصب المستشار الألماني بين عامي 1998 و2005، وانضم أخيراً إلى مجلس الإشراف على سلسلة متاجر روسية. كما زار أحد متاجرها في موسكو، الأربعاء، واستقبله الموظفون بالتصفيق.

ويواجه شرودر انتقادات في ألمانيا بسبب علاقاته المستمرة ببوتين ودوائر الأعمال الروسية، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وكان بوتين قد اقترح في أيار الماضي أن يمثل شرودر الدول الأوروبية في أي محادثات سلام لتسوية النزاع، في وقت تتهم برلين روسيا بشن هجمات بمختلف الوسائل ضدها، من بينها هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت داخل الأراضي الألمانية.
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