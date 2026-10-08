واشنطن تُعد خيارات لاستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.. وترامب لم يحسم قراره بعد!

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يُعد الجيش الأميركي خيارات لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد ، في وقت لم يحسم فيه الرئيس قراره بشأن العودة إلى الحرب، وفق ما كشفت صحيفة " تايمز"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين.وبحسب أشخاص مطلعين على الخطط، تركز الخيارات المطروحة على تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، تستمر نحو 3 أيام، وتستهدف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية.وأوردت الصحيفة أن الأميركية وضعت، بناء على توجيهات من ، خططا لاستهداف ترسانة إيران من الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب منشآت الطاقة ومواقع عسكرية أخرى.وناقش كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، بقيادة جي دي فانس، هذه الخيارات خلال اجتماع عقد الجمعة الماضي في منتجع كامب ديفيد.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن فريق الأمن القومي ووزارة الدفاع عرضا على ترامب 5 مقترحات لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران أو جماعة الحوثي في اليمن.وأضافت أن ترامب رفض المقترحات في كل مرة، لكنه وجه بإعداد خيارات إضافية لشن ضربات عسكرية، من دون اتخاذ قرار نهائي بتنفيذها.وبالتوازي مع الاستعدادات العسكرية، أشارت الصحيفة إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين وطهران عبر وسطاء.وأوضحت أن مسؤولين أميركيين يؤيدون تقييم ترامب بشأن إحراز بعض التقدم في المحادثات، لكن الخلافات المتعلقة بالبرنامج لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق.وبحسب التقرير، تتمسك واشنطن بضرورة الاتفاق أولا على مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بينما يصر المفاوضون الإيرانيون على تأجيل مناقشة هذا الملف إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات.وفي سياق متصل، نقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين أن إيران تمكنت من تحسين قدرتها على استهداف القواعد الأميركية، مستفيدة من صور الأقمار الصناعية التي توفرها شركات صينية.ولم يتضمن التقرير، وفق المعلومات المنشورة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التعاون أو مدى ارتباط تلك الشركات بالحكومة .