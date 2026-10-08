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عربي-دولي

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع قيادة ومخازن للحوثيين

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:13
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انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع قيادة ومخازن للحوثيين
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هزت انفجارات عنيفة ومتتالية العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الخميس، إثر غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي.
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وقال سكان محليون إن الغارات طالت الكلية الحربية ومواقع أخرى، فيما أفاد مصدر أمني عن أن القصف استهدف مقار قيادة ومخازن أسلحة في محيط مطار صنعاء ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة.

وأضاف المصدر أن الضربات دمرت شبكات اتصالات في مديرية بني مطر غربي صنعاء، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية.

وجاءت الغارات بعد ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وشبكات اتصالات للحوثيين في محافظات البيضاء وإب وتعز والحديدة وريمة.

وبحسب مصادر إعلامية، شملت الأهداف جبل العظيمية وعقبة ثرة ومواقع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، إضافة إلى شبكات اتصالات ومنظومات توجيه في يريم والسياني بمحافظة إب.

كما طالت الضربات مواقع في جبل حبشي والشمايتين والطرق المؤدية إلى المخا والوازعية في محافظة تعز، وذلك ضمن عملية "فجر اليمن" التي أُطلقت مطلع تشرين الأول بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. (العين الاخبارية)
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