انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع قيادة ومخازن للحوثيين

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وقال سكان محليون إن طالت الكلية الحربية ومواقع أخرى، فيما أفاد مصدر أمني عن أن القصف استهدف مقار قيادة ومخازن أسلحة في محيط ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة.وأضاف المصدر أن الضربات دمرت شبكات اتصالات في مديرية بني مطر غربي صنعاء، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية.وجاءت الغارات بعد ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وشبكات اتصالات للحوثيين في محافظات البيضاء وإب وتعز والحديدة وريمة.وبحسب مصادر إعلامية، شملت الأهداف جبل العظيمية وعقبة ثرة ومواقع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، إضافة إلى شبكات اتصالات ومنظومات توجيه في يريم والسياني بمحافظة إب.كما طالت الضربات مواقع في جبل والشمايتين والطرق المؤدية إلى المخا والوازعية في ، وذلك ضمن عملية "فجر اليمن" التي أُطلقت مطلع تشرين الأول بهدف استعادة وإنهاء سيطرة الحوثيين. (العين الاخبارية)