بعد انسحاب التحالف من العراق... أول استهداف لمعارضة إيرانية في كردستان

استهدفت طائرتان مسيّرتان مفخختان، مساء الخميس، موقعاً تابعاً لمنظمة "خبات" الكردية في محافظة أربيل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلن جهاز في إقليم كردستان أن الهجوم وقع عند الساعة 10:19 مساءً، واستهدف مخيماً للاجئين الأكراد الإيرانيين في ناحية كوركوسك التابعة لقضاء خبات.

في المقابل، قال مسؤول العلاقات في منظمة "خبات"، شورش حاجي، إن المسيّرتين استهدفتا أحد مقرات المنظمة في ناحية رزكاري، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى ومحيطه.

وأوضح حاجي أن المقر أُخلي قبل الهجوم، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما نسبت مصادر أمنية الهجوم إلى القوات المسلحة الإيرانية.

ويُعد هذا أول هجوم معلن ضد مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان منذ انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من في 30 أيلول الماضي.

ويأتي الهجوم بعد سلسلة استهدافات شهدها الإقليم خلال أيلول، وشملت 23 طائرة مسيّرة و6 صواريخ. وتعرضت أربيل لـ18 مسيّرة وصاروخ واحد، فيما استُهدفت السليمانية بـ4 مسيّرات و4 صواريخ، وسقط صاروخ في حلبجة.

وكانت السلطات قد أكدت جاهزية قواتها لحماية المجالين البري والجوي بعد انتهاء مهمة التحالف، مشيرة إلى العمل على تعزيز منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة.