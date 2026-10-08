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إقتصاد

تصريحات ترامب تهدئ مخاوف الإمدادات.. النفط يتراجع

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:22
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تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم وجود خطط لمهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 تشرين الثاني، وتحدث عن "مناقشات مثمرة" مع طهران لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، أو 0.7%، إلى 103.53 دولارات للبرميل بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتاً، أو 0.6%، إلى 90.97 دولاراً.

ورغم التراجع، يتجه برنت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما ارتفع 4% عند تسوية الخميس على وقع زيادة الهجمات ضد السفن الناقلة للنفط من الشرق الأوسط.

في المقابل، يُتوقع أن يسجل خام غرب تكساس انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً، رغم اضطراب الإمدادات بسبب إعصار يقترب من ساحل خليج المكسيك الأميركي.

وتزامنت تصريحات ترامب مع إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدرس الرد الأميركي على اقتراحها بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

ومع استمرار المسار التفاوضي، أبقت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران، وفرضت عقوبات جديدة على أفراد وشبكات و17 سفينة متهمة بنقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع، مع تصاعد التهديدات لشحنات الطاقة في الخليج ومضيق هرمز، اللذين كانت تمر عبرهما قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية.

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