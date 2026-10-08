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78 قتيلاً في يومين.. زيلينسكي يهاجم واشنطن بعد القصف الروسي

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:35
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78 قتيلاً في يومين.. زيلينسكي يهاجم واشنطن بعد القصف الروسي
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بعدم إبداء رغبة كافية في مساعدة بلاده، عقب موجة من الضربات الروسية أسفرت، بحسب كييف، عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 215 آخرين خلال يومين.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد هجوم بقنبلة استهدف مدينة كراماتورسك شرقي البلاد، الخميس، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 18 آخرين، وفق السلطات الأوكرانية.

ووقع الهجوم في شارع كانت توجد فيه حافلتان للنقل العام، فيما لم يصدر تعليق روسي بشأن الضربة. وتقول موسكو إنها لا تستهدف المدنيين.

وسبق هجوم كراماتورسك قصف واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة طال مناطق عدة، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم 22 داخل مبنى سكني في مدينة بريلوكي، على بعد نحو 130 كيلومتراً شرقي كييف.

وفي العاصمة، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجمات بطائرات مسيّرة صباح الخميس، وسط نقص تعانيه أوكرانيا في أنظمة الدفاع الجوي.

وطالب زيلينسكي واشنطن بتوسيع استفادة أوكرانيا من خدمة "ستارلينك"، لمساعدتها في استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية، قائلاً: "ساعدونا في الدفاع عن أجوائنا والسيطرة عليها، وحينها سيجلس بوتين إلى طاولة المفاوضات".

وانتقد الرئيس الأوكراني وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحرب بأنها وصلت إلى طريق مسدود، معتبراً أن الموقف الأميركي يعكس "عدم رغبة"، ولا سيما مع استمرار البحث في مشروعات اقتصادية محتملة مع روسيا.

وكانت تقارير قد أفادت بإجراء مسؤولين روس وأميركيين محادثات بشأن احتمال إشراك مستثمر أميركي في خطوط أنابيب "نورد ستريم"، التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل اندلاع الحرب.

وأعلن زيلينسكي أن وفداً أوكرانياً سيتوجه إلى الولايات المتحدة، الجمعة والسبت، لإجراء محادثات، داعياً الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط وفرض عقوبات إضافية على موسكو. (العين الاخبارية)

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