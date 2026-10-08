تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يؤكد: جهود السلام لم تصل إلى طريق مسدود

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زيلينسكي يؤكد: جهود السلام لم تصل إلى طريق مسدود
زيلينسكي يؤكد: جهود السلام لم تصل إلى طريق مسدود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، رفضه تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود، داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات.
Advertisement

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني إد ميليباند في مدينة بريلوكي الأوكرانية: "لسنا أمام طريق مسدود دبلوماسيا".

وأضاف أن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة، معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض.

وجاءت تصريحاته ردا على روبيو، الذي قال خلال زيارة إلى لشبونة إن الجهود الرامية لإنهاء الحرب تبدو وكأنها وصلت إلى "طريق مسدود"، واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".

وفي مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أعرب روبيو عن تشاؤمه بشأن فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية في المرحلة الراهنة.

وجدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" فوق الأراضي الروسية لصالح الجيش الأوكراني، معتبرا أن ذلك قد يعزز قدرة قواته على تنفيذ عمليات عسكرية تدفع موسكو إلى التفاوض.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات إذا تمكنت أوكرانيا من فرض تفوق جوي باستخدام أسلحتها.

وأضاف: "لماذا؟ لأنه سيخسر كل شيء. ثلاثة أشهر، شهران.. سيخسر كل شيء".

وانتقد زيلينسكي ما وصفه بعدم رغبة الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط كافية على الكرملين، معتبرا أن إتاحة خدمة "ستارلينك" للعمليات الأوكرانية فوق روسيا لن تكلف واشنطن شيئا.وحذر في الوقت نفسه من إمكانية لجوء موسكو إلى نظام صيني مماثل لخدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
مواضيع ذات صلة
مفاوضات السلام في طريق مسدود.. روسيا تستعد لتصعيد واسع ضد أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وطهران أمام طريق مسدود.. ومضيق هرمز عقدة التسوية
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: خيار السلطة ومسارها التفاوضي اصطدم بالجدار وبلغ طريقًا مسدودًا
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان إماراتي ألماني مشترك يؤكد دعم جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

البريطاني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:52 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09
Lebanon24
02:41 | 2026-10-09
Lebanon24
02:39 | 2026-10-09
Lebanon24
01:52 | 2026-10-09
Lebanon24
01:47 | 2026-10-09
Lebanon24
01:26 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24