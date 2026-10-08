زيلينسكي يؤكد: جهود السلام لم تصل إلى طريق مسدود

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، رفضه تصريحات الأميركي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إلى طريق مسدود، داعيا إلى تشديد على وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات.وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير إد ميليباند في مدينة بريلوكي : "لسنا أمام طريق مسدود دبلوماسيا".وأضاف أن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة، معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض.وجاءت تصريحاته ردا على روبيو، الذي قال خلال زيارة إلى لشبونة إن الجهود الرامية لإنهاء الحرب تبدو وكأنها وصلت إلى "طريق مسدود"، واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".وفي مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أعرب روبيو عن تشاؤمه بشأن فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية في المرحلة الراهنة.وجدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" فوق الأراضي الروسية لصالح الجيش الأوكراني، معتبرا أن ذلك قد يعزز قدرة قواته على تنفيذ عمليات عسكرية تدفع موسكو إلى التفاوض.وقال زيلينسكي إن سيضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات إذا تمكنت من فرض تفوق جوي باستخدام أسلحتها.وأضاف: "لماذا؟ لأنه سيخسر كل شيء. ثلاثة أشهر، شهران.. سيخسر كل شيء".وانتقد زيلينسكي ما وصفه بعدم رغبة في ممارسة ضغوط كافية على الكرملين، معتبرا أن إتاحة خدمة "ستارلينك" للعمليات الأوكرانية فوق روسيا لن تكلف شيئا.وحذر في الوقت نفسه من إمكانية لجوء موسكو إلى نظام صيني مماثل لخدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.