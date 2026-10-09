تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات الطلاب في فرنسا تفتح ملف عنف الشرطة.. ومخاوف تقييد التظاهر

Lebanon 24
09-10-2026 | 00:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
احتجاجات الطلاب في فرنسا تفتح ملف عنف الشرطة.. ومخاوف تقييد التظاهر
احتجاجات الطلاب في فرنسا تفتح ملف عنف الشرطة.. ومخاوف تقييد التظاهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توسعت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا من باريس إلى مدن عدة، وسط جدل متصاعد بشأن استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين، بعدما أُصيب عدد من الشبان، بينهم فتى يبلغ 15 عاماً فقد إحدى يديه إثر انفجار قنبلة صوتية. وأعادت هذه المواجهات طرح أسئلة حول أساليب ضبط الاحتجاجات وحدود تدخل الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن عدداً كبيراً من المشاركين دون سن الثامنة عشرة.

وبحسب تحليل نشره موقع "The Conversation"، بدأت التحركات احتجاجاً على الأوضاع في المدارس الثانوية، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد. وأدى استخدام القنابل الصوتية إلى تصاعد الانتقادات، وصولاً إلى حظر استخدامها خلال هذه الاحتجاجات.

تاريخ طويل من المواجهات

يعود الجدل حول استخدام القوة من قبل الشرطة الفرنسية إلى أكثر من قرنين. ففي القرن التاسع عشر، كان الجيش مسؤولاً عن حفظ النظام العام، وعندما أطلق النار على متظاهرين في شباط 1848، ما أدى إلى مقتل العشرات، اندلعت موجة غضب ساهمت في إسقاط الملك لويس فيليب ونظامه وقيام الجمهورية الثانية.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أُنشئت وحدات دائمة متخصصة في حفظ النظام، عُرفت باسم "الدرك المتحرك"، ثم انضمت إليها بعد الحرب العالمية الثانية وحدات الأمن الجمهوري المعروفة اختصاراً بـ"CRS". وتتمتع هذه الوحدات بتدريب متخصص وخبرة واسعة في التعامل مع الاحتجاجات، لكنها، وفقاً لكاتب المقال، تتبع نهجاً أكثر عسكرة ومواجهة مقارنة بوحدات مكافحة الشغب في دول أوروبية أخرى.

وخلال احتجاجات الطلاب عام 1968، ظهر شعار "CRS=SS"، في إشارة إلى اتهام هذه القوات بممارسة القمع. ويشير المقال إلى أن مخاطر تحول العنف الشرطي إلى عامل يزيد الاحتجاجات بدلاً من احتوائها كانت حاضرة آنذاك أيضاً.

دور مثير للجدل لوحدة مكافحة الجريمة

ويثير نشر عناصر من وحدة "Brigade Anti-Criminalité"، المعروفة اختصاراً بـ"BAC"، قلقاً خاصاً، بحسب التحليل. فهذه الوحدة ليست متخصصة في ضبط الحشود، بل تعمل أساساً في مكافحة الجرائم اليومية، من خلال دوريات في الضواحي وتدخلات مباشرة ضد جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتخريب والسرقة.

كما ترتبط هذه الوحدات بعمليات التحقق من الهويات التي يقول منتقدون إنها تستهدف الشباب المنتمين إلى أقليات عرقية بصورة غير متناسبة. ويشير المقال إلى استخدام بعض عناصر الشرطة الرصاص المطاطي، الذي يمكن أن يتسبب بإصابات مؤلمة ودائمة رغم تصنيفه ضمن الأسلحة الأقل فتكاً.

ويستعيد الكاتب حادثة عام 2005، حين طارد عناصر من وحدة "BAC" ثلاثة مراهقين إلى محطة كهرباء، حيث صُعق اثنان منهم، يبلغان 15 و17 عاماً، وتوفيا. وأعقبت الحادثة اضطرابات واسعة في المدن الفرنسية.

كما ينقل المقال عن عالم الاجتماع الفرنسي ديدييه فاسان أنه لاحظ، خلال أبحاثه التي نشرها في كتاب "Enforcing Order" عام 2013، أن بعض عناصر هذه الوحدة كانوا يحملون شارات تشير إلى مواقف من اليمين المتطرف وتفوق العرق الأبيض.

هل المتظاهرون مخربون؟

في المقابل، حاول مسؤولون حكوميون التشكيك في الاحتجاجات عبر القول إن مخربين، يُعرفون في فرنسا باسم "casseurs"، اندسوا بين المتظاهرين. ويشير المقال إلى أن هذا المصطلح اكتسب انتشاراً خلال حملة الشرطة على احتجاجات عام 1968، ثم عاد إلى الواجهة خلال احتجاجات السترات الصفراء بين عامي 2018 و2020.

ويربط الكاتب بين هذا الخطاب ومشروع قانون طوارئ يُعرف شعبياً باسم "casseurs-payeurs"، وينص، إذا أُقر، على إمكان فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو على من يواصل المشاركة في احتجاج بعد مطالبته بالتفرق، إذا وقع خلاله تخريب، حتى لو لم يكن الشخص مسؤولاً مباشرة عن الأضرار.

ورغم أن الحكومة تلقت مشورة تفيد بأن الإجراء يتوافق مع الحق الدستوري في التظاهر، فإن منتقديه يرون أنه قد يقلص حجم الاحتجاجات بصورة كبيرة، ما يثير تساؤلات حول مدى انسجامه مع الحياة الديمقراطية في فرنسا.

موقف اليمين يزيد المخاوف

ونقل المقال عن مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قولها إنها تعتقد أن الشرطة تؤدي عملها في ظروف صعبة. ويضع الكاتب هذا الموقف في سياق التقارير عن استخدام مفرط للقوة ضد أطفال ومراهقين شاركوا في الاحتجاجات.

ويرى أن محدودية الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط تصرفات الشرطة، باستثناء تنازلات محدودة، تعكس رغبة في تجنب الظهور بمظهر المتساهل في قضايا الأمن والنظام العام قبل الانتخابات.

ويخلص التحليل إلى أن التعامل مع احتجاجات الطلاب لا ينفصل عن النقاش الأوسع حول الحق في التظاهر واستخدام القوة من قبل الشرطة، محذراً من أن تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في العقوبات قد يحدان من مساحة الاحتجاج في الحياة السياسية الفرنسية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات الطلاب على أوضاع المدارس
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة باريس: احتجاجات الطلاب "خرجت عن السيطرة"
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تكشف لافتات الطلاب عن احتجاجات فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات الطلاب في فرنسا.. توقيفات بالجملة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 10:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الديمقراطية

الديمقراطي

الفرنسية

العقوبات

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:52 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09
Lebanon24
02:41 | 2026-10-09
Lebanon24
02:39 | 2026-10-09
Lebanon24
01:52 | 2026-10-09
Lebanon24
01:47 | 2026-10-09
Lebanon24
01:26 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24