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عربي-دولي

خلال لقاء مع بزشكيان.. بوتين يجدد استعداده للمساعدة في إنهاء حرب الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-10-2026 | 01:52
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خلال لقاء مع بزشكيان.. بوتين يجدد استعداده للمساعدة في إنهاء حرب الشرق الأوسط
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط، خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، وسط جمود يخيّم على المفاوضات بين واشنطن وطهران.
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ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله خلال اللقاء: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع".

واعتبر الرئيس الروسي أن إيران تبذل "جهودا حقيقية لإنهاء النزاع"، الذي اندلع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

وجاء اللقاء عقب وصول الرئيسين إلى تركمانستان، للمشاركة في قمة إقليمية تنطلق اليوم الجمعة في منتجع أفازا المطل على بحر قزوين، بمشاركة قادة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشاد بوتين بما وصفه بـ"التطور الإيجابي" في العلاقات بين موسكو وطهران، اللتين عززتا تعاونهما السياسي والعسكري خلال السنوات الأخيرة، خصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وكان الرئيس الروسي أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان، الأربعاء، استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وكالة الأنباء

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الشرق الأوسط

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الإيراني

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