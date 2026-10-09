خلال لقاء مع بزشكيان.. بوتين يجدد استعداده للمساعدة في إنهاء حرب الشرق الأوسط

Advertisement

أعلن ، أمس الخميس، استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في ، خلال محادثات مع نظيره مسعود بزشكيان في تركمانستان، وسط جمود يخيّم على المفاوضات بين وطهران.ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله خلال اللقاء: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع".واعتبر الرئيس الروسي أن تبذل "جهودا حقيقية لإنهاء النزاع"، الذي اندلع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على الأراضي في 28 فبراير الماضي.وجاء اللقاء عقب وصول الرئيسين إلى تركمانستان، للمشاركة في قمة إقليمية تنطلق اليوم الجمعة في منتجع أفازا المطل على بحر قزوين، بمشاركة قادة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وأشاد بوتين بما وصفه بـ"التطور الإيجابي" في العلاقات بين وطهران، اللتين عززتا تعاونهما السياسي والعسكري خلال السنوات الأخيرة، خصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية في عام 2022.وكان الرئيس الروسي أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان، الأربعاء، استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب الإيرانية الرسمية "إرنا".