تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

150 كيلوغراماً ومن دون أثر اقتحام.. سرقة عمل نادر لسلفادور دالي

Lebanon 24
09-10-2026 | 02:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
150 كيلوغراماً ومن دون أثر اقتحام.. سرقة عمل نادر لسلفادور دالي
150 كيلوغراماً ومن دون أثر اقتحام.. سرقة عمل نادر لسلفادور دالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اختفى غلاف برونزي ضخم صممه الفنان الإسباني سلفادور دالي لكتاب "نهاية العالم"، من مركز "سي. كاروتزوس" للفن المعاصر في مدينة إيسوار الفرنسية، في عملية سرقة لا تزال ظروفها غامضة.

وأفادت صحيفة "لوموند"، نقلاً عن مكتب المدعي العام في كليرمون فيران، بأن السرقة وقعت ليل 4 إلى 5 تشرين الأول، واقتصرت على غلاف الكتاب الذي يزن نحو 150 كيلوغراماً، أي 330 رطلاً.

وقال مالك المركز كريستيان كاروتزوس إن اللصوص عطلوا كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، مشيراً إلى عدم وجود أي آثار ظاهرة على اقتحام المبنى بالقوة.

ولم تكشف السلطات معلومات عن هوية المنفذين، فيما لا يزال التحقيق جارياً. وأعرب كاروتزوس عن خشيته من أن يعمد اللصوص إلى صهر الغلاف وبيع الأحجار الكريمة المرصعة على حوافه.

وعند إصداره عام 1961، وُصف الكتاب بأنه الأغلى في العالم، وقدّرت قيمته حينها بمليوني فرنك.

وأُنجز العمل بين عامي 1958 و1961 بتكليف من الناشر جوزيف فوريه، ضمن تعاون جمع سبعة فنانين وكتاب لتقديم تفسير معاصر لسفر الرؤيا، آخر أسفار العهد الجديد.

وشارك في المشروع، إلى جانب دالي، كل من أوسيب زادكين وليونارد فوجيتا وجان كوكتو وجان جيونو، فيما وصف كاروتزوس الكتاب بأنه "تحفة فنية فريدة من نوعها في العالم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إقتحام منزل كيم كارداشيان وسرقة سيارتها الفاخرة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة 4 لوحات نادرة من متحف إيطالي..إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق أمني.. اقتحام منزل كيم كارداشيان وسرقة سيارتها الفاخرة!
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: من دون حصرية سلاح لا سيادة ومن دون استقرار لا استثمار ولا نهوض
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مكتب المدعي العام

المدعي العام

العهد الجديد

الفرنسية

سلفادور

الكريم

جوزيف

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-10-09
Lebanon24
07:00 | 2026-10-09
Lebanon24
06:32 | 2026-10-09
Lebanon24
06:24 | 2026-10-09
Lebanon24
05:57 | 2026-10-09
Lebanon24
05:54 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24