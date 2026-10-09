شركة "ريثيون" تفوز بصفقة صواريخ أميركية.. هذه قيمتها

Advertisement

أكدت شركة "ريثيون" التابعة لمجموعة "آر تي إكس" الأميركية، أمس الخميس، حصولها على عقد متعدد السنوات مع الجيش الأميركي، تصل قيمته إلى 6.3 مليار دولار، لإنتاج وصيانة صواريخ اعتراضية، في إطار مساعي لتعويض مخزوناتها العسكرية التي استُنزفت خلال صراعات .وأوضحت الشركة، وفق وكالة ، أن العقد يشمل إنتاج وصيانة صواريخ "ستاندرد ميسايل-3 بلوك آي بي" (SM-3 Block IB)، التي تستخدمها البحرية الأميركية لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه الأميركية (البنتاغون) إلى إعادة بناء مخزوناتها من منظومات الدفاع الصاروخي، وزيادة إنتاج الذخائر، لمواكبة الطلب المتنامي على أنظمة الدفاع الجوي.وتندرج الصفقة ضمن سلسلة من العقود العسكرية الضخمة التي أبرمها البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة لتعزيز قدراته الدفاعية.ففي تشرين الأول الجاري، حصلت شركة "ريثيون" على عقد تصل قيمته إلى 24.4 مليار دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية من طراز "ستاندرد ميسايل-6" (SM-6) لصالح البحرية الأميركية.كما فازت شركة "لوكهيد مارتن"، في يوليو الماضي، بعقد بقيمة 58.6 مليار دولار لتوريد صواريخ "باتريوت".وتعكس هذه العقود توجه إلى توسيع القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية، في ظل الضغوط المتزايدة على مخزونات الأسلحة والذخائر.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مساعي إدارة لتسريع إنتاج الأسلحة الأميركية، من خلال تشجيع شركات الصناعات الدفاعية على توسيع طاقاتها التصنيعية.