نتنياهو يُعادل خصومه.. هذا ما كشفه آخر استطلاع رأي عن الانتخابات الاسرائيلية

Advertisement

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" ، اليوم الجمعة، ارتفاع قوة حزب الليكود بمقعد واحد، ما أدى إلى تعادل معسكر رئيس الوزراء مع معسكر أحزاب الصهيونية، بحصول كل منهما على 52 مقعدا.وأظهر ، الذي أجراه معهد "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار، بالتعاون مع شركة "Panel4ALL"، أن حزب "يشار" بقيادة غادي أيزنكوت يتصدر النتائج بحصوله على 21 مقعدا، يليه حزب الليكود برئاسة بـ20 مقعدا.وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب "معا" على 13 مقعدا، وحزب على 9 مقاعد، وكذلك حزب " بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، فيما حصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد.وحصلت القائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد، وكذلك حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "الصهيونية " على 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وحزبا "عميخ إسرائيل" و"جنود الاحتياط والاقتصادية" على 4 مقاعد لكل منهما.ولفقت الاستطلاع إلى تراجع معسكر المعارضة الصهيونية بمقعد واحد، نتيجة انخفاض قوة حزب الديمقراطيين بمقعد، فيما حافظت بقية أحزاب المعسكر على قوتها. وفي المقابل، تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بمقعد، مقابل ارتفاع حزب "الصهيونية الدينية" بمقعد واحد، بينما حافظت الأحزاب العربية على قوتها بحصولها مجتمعة على 12 مقعدا.