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عربي-دولي

هجومان على مطار الملك خالد في الرياض.. ومقتل 3 سعوديين

Lebanon 24
09-10-2026 | 03:47
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هجومان على مطار الملك خالد في الرياض.. ومقتل 3 سعوديين
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الجمعة، مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.
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وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وأوضحت أن إصابات المواطنين والمقيمين، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بحسب البيان.

وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.
 
ولاحقا نعت الخطوط السعودية قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت في نعيها إنها تستذكر "بكل تقدير واعتزاز" ما قدمه الكلثمي خلال مسيرته المهنية في خدمة الناقل الوطني، وما تركه من سيرة طيبة بين زملائه.
 
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.
 
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