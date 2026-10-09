هجومان على مطار الملك خالد في الرياض.. ومقتل 3 سعوديين

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أكدت الهيئة ، الجمعة، مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق ، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.وأوضحت أن إصابات المواطنين والمقيمين، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بحسب البيان.وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.