لأول مرة.. البنتاغون سيبثّ إعدام منفّذ هجوم "فورت هود" مباشرة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن إعدام نضال مالك حسن، المدان بقتل 13 جندياً أميركياً وإصابة 32 آخرين في إطلاق نار داخل قاعدة فورت هود العسكرية عام 2009، سيُبثّ مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة تفتح نقاشاً حول علنية تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة.
ومن المقرر تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في 3 كانون الأول المقبل، داخل القاعدة
العسكرية في ولاية تكساس
، بعدما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على الإعدام بناءً على توصية وزير الدفاع
بيت هيغسيث.
وكان هيغسيث قد أعلن أن السلطات ستتيح للجمهور مشاهدة تنفيذ الحكم، قائلاً إن الناس يجب أن يدركوا أن لهذه الأفعال عواقب خطيرة. وأكد مسؤولون في البنتاغون
لاحقاً أن التنفيذ سيُنقل مباشرة، مشيرين إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن في وقت لاحق.
سابقة في تاريخ الإعدامات العسكرية
سيكون الإعدام المرتقب الأول الذي ينفذه الجيش الأميركي رمياً بالرصاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما سيكون أول إعدام عسكري في الولايات المتحدة منذ عام 1961، حين نُفذ حكم شنق بحق الجندي جون بينيت.
وأثار قرار البث المباشر تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن خصوصية المحكوم عليه وكرامته، وما إذا كان تحويل الإعدام إلى حدث متاح للجمهور يشكل سابقة في طريقة تنفيذ العقوبة.
واعتبرت ديبورا دينو، الخبيرة في عقوبة الإعدام وأستاذة القانون في جامعة فوردهام، أن البث قد يجعل تنفيذ العقوبة أكثر شفافية، ويسمح للجمهور بفهم ما تنطوي عليه هذه الممارسة. في المقابل، أثار خبراء قانونيون تساؤلات بشأن دوافع البث وحدوده القانونية.
ولا يزال أمام حسن احتمال اللجوء إلى القضاء
المدني عبر تقديم التماس قانوني للطعن في قانونية احتجازه أو تنفيذ الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الإعدام لفترة طويلة.
الهجوم الذي هزّ قاعدة فورت هود
كان حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأميركي برتبة رائد، قد أطلق النار في 5 تشرين الثاني 2009 داخل مبنى طبي في القاعدة، حيث كان جنود ينتظرون إجراء فحوص وتلقي لقاحات قبل انتشارهم في الخارج.
وقُتل 13 جندياً وأصيب 32 آخرون في الهجوم، الذي يُعد من أكثر حوادث إطلاق النار دموية داخل منشأة عسكرية أميركية. وصدر حكم الإعدام بحقه عام 2013 بعد إدانته بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد.