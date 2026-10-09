لأول مرة.. البنتاغون سيبثّ إعدام منفّذ هجوم "فورت هود" مباشرة

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ومن المقرر تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في 3 كانون الأول المقبل، داخل العسكرية في ولاية ، بعدما وافق الرئيس الأميركي على الإعدام بناءً على توصية بيت هيغسيث.وكان هيغسيث قد أعلن أن السلطات ستتيح للجمهور مشاهدة تنفيذ الحكم، قائلاً إن الناس يجب أن يدركوا أن لهذه الأفعال عواقب خطيرة. وأكد مسؤولون في لاحقاً أن التنفيذ سيُنقل مباشرة، مشيرين إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن في وقت لاحق.سيكون الإعدام المرتقب الأول الذي ينفذه الجيش الأميركي رمياً بالرصاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما سيكون أول إعدام عسكري في الولايات المتحدة منذ عام 1961، حين نُفذ حكم شنق بحق الجندي جون بينيت.وأثار قرار البث المباشر تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن خصوصية المحكوم عليه وكرامته، وما إذا كان تحويل الإعدام إلى حدث متاح للجمهور يشكل سابقة في طريقة تنفيذ العقوبة.واعتبرت ديبورا دينو، الخبيرة في عقوبة الإعدام وأستاذة القانون في جامعة فوردهام، أن البث قد يجعل تنفيذ العقوبة أكثر شفافية، ويسمح للجمهور بفهم ما تنطوي عليه هذه الممارسة. في المقابل، أثار خبراء قانونيون تساؤلات بشأن دوافع البث وحدوده القانونية.ولا يزال أمام حسن احتمال اللجوء إلى المدني عبر تقديم التماس قانوني للطعن في قانونية احتجازه أو تنفيذ الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الإعدام لفترة طويلة.كان حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأميركي برتبة رائد، قد أطلق النار في 5 تشرين الثاني 2009 داخل مبنى طبي في القاعدة، حيث كان جنود ينتظرون إجراء فحوص وتلقي لقاحات قبل انتشارهم في الخارج.وقُتل 13 جندياً وأصيب 32 آخرون في الهجوم، الذي يُعد من أكثر حوادث إطلاق النار دموية داخل منشأة عسكرية أميركية. وصدر حكم الإعدام بحقه عام 2013 بعد إدانته بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد.