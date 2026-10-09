تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... ملكة تقود طائرة مُقاتلة بمفردها

Lebanon 24
09-10-2026 | 05:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو... ملكة تقود طائرة مُقاتلة بمفردها
بالفيديو... ملكة تقود طائرة مُقاتلة بمفردها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جلست ملكة تايلاند سوتيدا داخل قمرة قيادة طائرة مقاتلة، مرتدية خوذة الطيران وقناع الأكسجين، لتخوض تجربة التحليق منفردة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" التايلندية، أن الملكة سوتيدا نفّذت، أول رحلة تدريبية منفردة لها على متن مقاتلة "غريبن" السويدية من طراز "جاس 39 سي"، في قاعدة الجناح 7 الجوية في إقليم سورات ثاني جنوبي تايلاند.
 
واستغرقت الرحلة نحو 41 دقيقة، بحضور الملك ماها فاجيرالونغكورن، الذي تابع الإقلاع والهبوط. (ارم نيوز)
 
 
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/epspn3z
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب عن وزارة الدفاع الرومانية: مقاتلة إسبانية أسقطت طائرة مسيّرة اخترقت مجالنا الجوي
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف قاتل متسابقة في "ملكة جمال الكون"
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها التحديات المتشابكة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... الملك النرويجي هاكون الثامن يُؤدّي اليمين الدستورية
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ماها فاجيرالونغكورن

ارم نيوز

السويدي

الملكة

السويد

ايلان

التاي

جيرال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-10-09
Lebanon24
16:31 | 2026-10-09
Lebanon24
16:15 | 2026-10-09
Lebanon24
16:04 | 2026-10-09
Lebanon24
16:00 | 2026-10-09
Lebanon24
15:26 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24