بالفيديو... ملكة تقود طائرة مُقاتلة بمفردها

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
🇹🇭 VIDEO: Her Majesty Queen Suthida conducting her first solo flight in Saab #Gripen C.
#RTAF Wing 7, Surat Thani, October 8th.
📷RTAF #military #aviation https://t.co/s8y5WYgFk7
— Gripen News (@GripenNews) October 8, 2026
🇹🇭 VIDEO: Her Majesty Queen Suthida conducting her first solo flight in Saab #Gripen C.
#RTAF Wing 7, Surat Thani, October 8th.
📷RTAF #military #aviation https://t.co/s8y5WYgFk7