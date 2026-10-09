لماذا تستمر احتجاجات الطلاب في فرنسا رغم وعود الحكومة؟

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وأعلنت السلطات تعبئة نحو ثلاثة آلاف معلم بديل، مع إعطاء الأولوية لـ114 تعاني أشد النقص في الكوادر. وقال وزير التربية إدوار جيفري، لقناة "تي إف 1" مساء الخميس، إن توزيعهم سيبدأ بين الجمعة والثلاثاء المقبل.



وتشمل الاستجابة الحكومية توظيف كوادر إضافية، وتعزيز تغطية الغيابات قصيرة الأجل، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتقديم تعديلات على مشروع ميزانية 2027 لتحويل بعض مطالب الطلاب إلى إجراءات ممولة، خصوصا بشأن المعلمين البدلاء. ذكر موقع " عربية" أن الحكومة الفرنسية قدمت إجراءات عاجلة لتعويض نقص المعلمين، لكن الدعوات إلى مواصلة الاحتجاجات لم تتوقف، وسط مطالب بتمويل أوسع للتعليم وتحسين ظروف الدراسة، تتجاوز معالجة غياب المدرسين.وأعلنت السلطات تعبئة نحو ثلاثة آلاف معلم بديل، مع إعطاء الأولوية لـ114 تعاني أشد النقص في الكوادر. وقال وزير التربية إدوار جيفري، لقناة "تي إف 1" مساء الخميس، إن توزيعهم سيبدأ بين الجمعة والثلاثاء المقبل.وتشمل الاستجابة الحكومية توظيف كوادر إضافية، وتعزيز تغطية الغيابات قصيرة الأجل، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتقديم تعديلات على مشروع ميزانية 2027 لتحويل بعض مطالب الطلاب إلى إجراءات ممولة، خصوصا بشأن المعلمين البدلاء.

ولا تقتصر الملفات التي وضعتها الحكومة على جدول المعالجة على تعويض المدرسين الغائبين. وتشمل أيضا المباني المدرسية، وتحسين الجداول الدراسية، وتطوير منصة القبول الجامعي "باركورسوب"، إلى جانب التشاور مع الطلاب.



وطلب ليكورنو من الوزراء تقديم القرارات الأولى وتكلفتها وتمويلها وجدول تنفيذها قبل نهاية تشرين الأول، مع التمييز بين التحسينات الفورية وتلك المرتبطة بالعام الدراسي المقبل والإصلاحات طويلة الأجل.



وفي مؤشر إلى حجم المطالب، نقلت قناة "إل سي إي" عن راني، النقابي لتلاميذ الثانويات، تمسكه بمطلب تخصيص 10 مليارات لتمويل الإجراءات الطارئة، مؤكدا أن هذا المبلغ غير قابل للتفاوض. وجاء موقفه خلال يوم التعبئة الخميس، ولا يمثل بحد ذاته ردا على تفاصيل الخطة التي أعلنها الوزير.