الخارجية الباكستانيّة: قوات تابعة لنا منتشرة في السعودية

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أكدت باكستان أن قوات تابعة لها تنتشر في ، مشددة على أن "مهمتها هي دفاعية حصرا".وقال المتحدث باسم الباكستانية سجاد خان للصحافيين: "لدينا بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد الآتية من باكستان والموجودة حاليا في ".وأضاف أن "العسكريين الباكستانيين الموجودين في لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة".وشدد على أن "مسألة حجم القوات وموعد نشرها ومكانه تعود إلى قرار الحلف المشترك بين الدول الثلاث".وأكد أن "القوات الباكستانية تُنشر بانتظام في منذ الثمانينات، بما في ذلك بعد توقيع اتفاق ثنائي بين إسلام آباد والرياض عام 2025".