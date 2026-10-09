الخارجية الباكستانيّة: قوات تابعة لنا منتشرة في السعودية

أكدت باكستان أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية
، مشددة على أن "مهمتها هي دفاعية حصرا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية
الباكستانية سجاد حيدر
خان للصحافيين: "لدينا بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد الآتية من باكستان والموجودة حاليا في الرياض
".
وأضاف أن "العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة
لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة".
وشدد على أن "مسألة حجم القوات وموعد نشرها ومكانه تعود إلى قرار الحلف المشترك بين الدول الثلاث".
وأكد أن "القوات الباكستانية تُنشر بانتظام في السعودية
منذ الثمانينات، بما في ذلك بعد توقيع اتفاق ثنائي بين إسلام آباد والرياض عام 2025".