إذا استؤنفت الحرب ضد إيران.. زامير يحذر من تأجيل الانتخابات الإسرائيلية

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تتزايد المؤشرات على احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين وإيران خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استعدادات يجريها لشن حملة عسكرية قصيرة ومكثفة، وسط تحذيرات إسرائيلية من أن تجدد القتال قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.وبحسب تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى لشبكة «إن 12» الإخبارية، تلقى إيال زامير إحاطة بشأن الاستعدادات العسكرية الأميركية لاحتمال العودة إلى القتال ضد خلال الأسابيع المقبلة.وحذر زامير، وفقًا للمصادر، من أن استئناف الحرب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يفرض تأجيل الانتخابات ، خصوصًا أن تجدد الهجمات الأميركية الواسعة النطاق على إيران قد يدفع إلى إطلاق صواريخ باتجاه .