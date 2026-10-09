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عربي-دولي

إذا استؤنفت الحرب ضد إيران.. زامير يحذر من تأجيل الانتخابات الإسرائيلية

Lebanon 24
09-10-2026 | 09:56
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إذا استؤنفت الحرب ضد إيران.. زامير يحذر من تأجيل الانتخابات الإسرائيلية
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تتزايد المؤشرات على احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استعدادات يجريها البنتاغون لشن حملة عسكرية قصيرة ومكثفة، وسط تحذيرات إسرائيلية من أن تجدد القتال قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لشبكة «إن 12» الإخبارية، تلقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إحاطة بشأن الاستعدادات العسكرية الأميركية لاحتمال العودة إلى القتال ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.

وحذر زامير، وفقًا للمصادر، من أن استئناف الحرب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يفرض تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، خصوصًا أن تجدد الهجمات الأميركية الواسعة النطاق على إيران قد يدفع طهران إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
 
وتأتي هذه التطورات في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لمسؤولين أميركيين نقلت عنهم «إن 12»، إمكانية استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية المقررة الشهر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي بشأن توقيت أي هجوم أميركي محتمل قد يُتخذ خلال سبعة إلى عشرة أيام. (إرم نيوز)

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