روبيو يهدد المحكمة الجنائية الدولية: إما أن تتراجعوا أو ننهي وجودكم

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أعلن الأميركي ماركو روبيو أن فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها "محكمة مارقة"، ومتوعداً بقطع مواردها وشلّ قدرتها على العمل.وقال روبيو، في بيان نقلته وكالة " "، إن الرئيس "لن يسمح أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أميركيين"، مؤكداً أن ستمنع التعاملات مع المحكمة في إطار الجديدة.وأضاف: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما أن ننهي نحن المحكمة الجنائية الدولية"، داعياً حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما الدول الأعضاء في المحكمة التي تعتمد على الدعم العسكري الأميركي، إلى التدخل لكبح تحركاتها.وأوضح روبيو أن واشنطن أخّرت فرض العقوبات لإتاحة الفرصة أمام المحكمة والدول الأطراف في نظام روما الأساسي لمعالجة المخاوف الأميركية، مشيراً إلى أن لا تزال تتيح مجالاً للتفاوض، لكنها ستتخذ إجراءات إضافية إذا لم تُفضِ الجهود إلى نتائج.وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر المستمر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء ، وتحقيق سابق تناول تصرفات جنود أميركيين في أفغانستان.من جهتها، أدانت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهات شميم خان، العقوبات الأميركية، معتبرة أنها تستهدف تقويض سيادة القانون الدولي، ومؤكدة أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية رغم الضغوط.وأكد روبيو أن استمرار الإجراءات الأميركية مرتبط بموقف المحكمة من المطالب التي قدمتها واشنطن، في وقت سمحت فيه وزارة الخزانة الأميركية ببعض المعاملات المستثناة من العقوبات بموجب تراخيص عامة، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة على المحكمة.