تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو يهدد المحكمة الجنائية الدولية: إما أن تتراجعوا أو ننهي وجودكم

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روبيو يهدد المحكمة الجنائية الدولية: إما أن تتراجعوا أو ننهي وجودكم
روبيو يهدد المحكمة الجنائية الدولية: إما أن تتراجعوا أو ننهي وجودكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها "محكمة مارقة"، ومتوعداً بقطع مواردها وشلّ قدرتها على العمل.
Advertisement

وقال روبيو، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن الرئيس دونالد ترامب "لن يسمح أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أميركيين"، مؤكداً أن واشنطن ستمنع التعاملات مع المحكمة في إطار العقوبات الجديدة.

وأضاف: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما أن ننهي نحن المحكمة الجنائية الدولية"، داعياً حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما الدول الأعضاء في المحكمة التي تعتمد على الدعم العسكري الأميركي، إلى التدخل لكبح تحركاتها.

وأوضح روبيو أن واشنطن أخّرت فرض العقوبات لإتاحة الفرصة أمام المحكمة والدول الأطراف في نظام روما الأساسي لمعالجة المخاوف الأميركية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تتيح مجالاً للتفاوض، لكنها ستتخذ إجراءات إضافية إذا لم تُفضِ الجهود إلى نتائج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر المستمر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحقيق سابق تناول تصرفات جنود أميركيين في أفغانستان.

من جهتها، أدانت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهات شميم خان، العقوبات الأميركية، معتبرة أنها تستهدف تقويض سيادة القانون الدولي، ومؤكدة أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية رغم الضغوط.

وأكد روبيو أن استمرار الإجراءات الأميركية مرتبط بموقف المحكمة من المطالب التي قدمتها واشنطن، في وقت سمحت فيه وزارة الخزانة الأميركية ببعض المعاملات المستثناة من العقوبات بموجب تراخيص عامة، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة على المحكمة.



 
مواضيع ذات صلة
المحكمة الجنائية الدولية: العقوبات تستهدف تعطيل عمل المحكمة وترهيب موظفيها أو المتعاونين معها لكنها لن تردع
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أشيد بالرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الجنائية الدولية ليست محكمة بل هيئة سياسية تهدد الديمقراطيات الملتزمة بالقانون والسيادة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

العقوبات

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:28 | 2026-10-09
Lebanon24
16:56 | 2026-10-09
Lebanon24
16:48 | 2026-10-09
Lebanon24
16:41 | 2026-10-09
Lebanon24
16:31 | 2026-10-09
Lebanon24
16:15 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24