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عربي-دولي

خطط لهجوم على طريقة 11 أيلول.. ماذا جرى على متن "فلاي دبي"؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:33
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خطط لهجوم على طريقة 11 أيلول.. ماذا جرى على متن فلاي دبي؟
خطط لهجوم على طريقة 11 أيلول.. ماذا جرى على متن فلاي دبي؟ photos 0
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كشف النائب العام الإماراتي أن التحقيقات في حادثة طائرة "فلاي دبي" أظهرت أن مساعد الطيار، وهو عُماني الجنسية، خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون، مستلهماً هجمات 11 أيلول.
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وأوضح أن التوجهات الإرهابية للمتهم بدأت في أستراليا عام 2017، مشيراً إلى أنه تنقّل خلال مسيرته المهنية بين عدة شركات طيران قبل التحاقه بشركة "فلاي دبي"، واستغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار.

وأضاف أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، إلا أن تحركات باب قمرة القيادة أثارت ارتياب قائد طائرة العودة، الذي تمكّن من السيطرة على المتهم بمساعدة أحد أفراد طاقم الضيافة.

وأكد النائب العام الإماراتي أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرّف بمفرده، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لفحص الأدلة والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى.
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مطار بن غوريون

النائب العام

نائب العام

بن غوريون

الإماراتي

أستراليا

تل أبيب

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