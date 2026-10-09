عقوبات ترامب تُضيّق الخناق على الجنائية الدولية.. والمحكمة تستنفر الدول الأعضاء

وأكدت المحكمة أنها ستواصل تنفيذ ولايتها، التي تشمل ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، عندما تكون الدول المعنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمات اللازمة.لكنها شددت على أنها لا تستطيع مواصلة عملها بمفردها، داعية الدول الأعضاء إلى توفير الإمكانات اللازمة لضمان استمرار عملياتها، وقالت إن مصير المحكمة بات يعتمد أيضًا على الدول التي أسستها.يعترضمن جانبه، وصف الاتحاد إعلان الولايات المتحدة اعتزامها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مؤسف للغاية"، مجددًا دعمه لاستقلال المحكمة وضمان استمرار عملها بفاعلية.وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان الجمعة، أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع المحكمة والدول ال125 الأطراف في نظام روما الأساسي لحماية استقلالها ومهمتها، مشيرة إلى استعداد التكتل لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية مصالح الجهات الأوروبية داخل السوق الموحدة.ولفت الاتحاد إلى أن العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل ستة أشهر، معتبرًا أن هناك فرصة لمواصلة الحوار مع ، رغم تأكيده الاستعداد للتحرك لحماية عمليات المحكمة.نتنياهو يرحبوفي أول تعليق له على العقوبات الأميركية الجديدة، أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه "ليست محكمة، بل هيئة سياسية تشكل تهديداً وجودياً للديمقراطيات الملتزمة بالقانون في أنحاء العالم، ولمبدأ السيادة الوطنية"، وفق تصريحه، موجّهًا الشكر إلى وروبيو على ما وصفه بالقرار المهم.واشنطن تصعّدوكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تتجاوز الإجراءات السابقة التي استهدفت مسؤولين وقضاة فيها، إذ قد تطال شركات تقدم خدمات للمحكمة.من جانبه، قال الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لن تسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أميركيين، ووصفها بأنها "محكمة مارقة"، وفق تعبيره، معتبرًا أن العقوبات تستهدف قطع الموارد عنها والحد من قدرتها على العمل.يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت معارضتها لتحركات المحكمة المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما سبق أن عارضت تحقيقات أجرتها بشأن أفعال جنود أميركيين في أفغانستان، وأُغلق التحقيق الأخير لاحقًا، وفق "رويترز".وفي أيلول، أكدت المحكمة الدولية أنها اتخذت إجراءات لتحصين عملها من تداعيات العقوبات الأميركية، فيما أوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة نزهت شميم خان، أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية عمليات المحكمة من تداعيات أي عقوبات أميركية جديدة قد تستهدف المؤسسة بأكملها.وتضم المحكمة 125 دولة عضوًا، ولا تنتمي الولايات المتحدة إلى نظامها الأساسي. وتضع العقوبات الجديدة الدول الأعضاء أمام تحدي دعم استمرار عمل المحكمة، في ظل تصاعد الخلاف مع واشنطن بشأن اختصاصها القضائي واستقلالها.