توقيف عنصرين وضبط متفجرات.. تفاصيل تفكيك خلية لداعش في حمص

أعلنت ، اليوم، تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الحولة حمص، وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف دور العبادة والدوريات الأمنية، إضافة إلى توقيف أحد أفرادها أثناء محاولته تفخيخ سكة للقطار.

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وبحسب "الإخبارية السورية"، أوضحت قوى الأمن، في بيان، أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين من أفراد الخلية وضبط عبوتين ناسفتين كانتا معدّتين لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الموقوفين تولّيا استلام العبوات المتفجرة ونقلها لصالح التنظيم، إلى جانب مراقبة دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي، في إطار مخططات تهدف إلى إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما كشفت التحقيقات تورط أحد الموقوفين في محاولة تفخيخ سكة للقطار، حيث أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع العبوة.

وأكدت قوى الأمن استمرار التحقيقات لكشف بقية أفراد الخلية وملاحقتهم، وتحديد ارتباطاتهم ونطاق أنشطتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.