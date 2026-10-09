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عربي-دولي

ساعر يتهم عباس بخداع العالم.. ما القصة؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 14:31
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ساعر يتهم عباس بخداع العالم.. ما القصة؟
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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخداع المجتمع الدولي، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن دور السلطة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي.
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وقال الوزير جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يخدع المجتمع الدولي بإلغائه مجدداً للانتخابات الموعودة"، منتقداً ما وصفه بغياب أي عواقب على السلطة الفلسطينية.

ولم تعلن السلطة الفلسطينية رسمياً تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني، إلا أن فصائل فلسطينية، بينها "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية"، اتفقت خلال اجتماع في القاهرة على إجراء حوار وطني شامل قبل الاستحقاق، فيما أفاد مصدر مطلع برفع توصية بتأجيله.

في المقابل، أكدت السلطات الفلسطينية أن إسرائيل تمنع مسؤولي لجنة الانتخابات من الوصول إلى القدس الشرقية وقطاع غزة، ما يثير تساؤلات بشأن إمكان إجراء الاقتراع في موعده.

وتُعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، بعدما أُرجئت انتخابات عام 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب الخلاف بشأن إجرائها في القدس الشرقية.


 
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وقال الوزير

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