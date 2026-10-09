ساعر يتهم عباس بخداع العالم.. ما القصة؟

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اتهم السلطة بخداع ، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن دور السلطة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي.جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يخدع المجتمع الدولي بإلغائه مجدداً للانتخابات الموعودة"، منتقداً ما وصفه بغياب أي عواقب على السلطة الفلسطينية.ولم تعلن السلطة الفلسطينية رسمياً تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني، إلا أن فصائل فلسطينية، بينها "فتح" و" " و"الجهاد الإسلامي" و" الشعبية"، اتفقت خلال اجتماع في على إجراء حوار وطني شامل قبل الاستحقاق، فيما أفاد مصدر مطلع برفع توصية بتأجيله.في المقابل، أكدت السلطات الفلسطينية أن تمنع مسؤولي لجنة الانتخابات من الوصول إلى الشرقية وقطاع غزة، ما يثير تساؤلات بشأن إمكان إجراء الاقتراع في موعده.وتُعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، بعدما أُرجئت انتخابات عام 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب الخلاف بشأن إجرائها في القدس الشرقية.