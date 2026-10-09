تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عمليات عسكرية واسعة في اليمن.. حصيلة ضخمة

Lebanon 24
09-10-2026 | 16:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عمليات عسكرية واسعة في اليمن.. حصيلة ضخمة
عمليات عسكرية واسعة في اليمن.. حصيلة ضخمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 1400 عنصر من جماعة الحوثي، خلال عمليات عسكرية واسعة نفذتها في الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".
Advertisement

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، إن القوات نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف طالت تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة ومرابض مدفعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، في عدد من جبهات القتال.

وأضاف أن العمليات أسفرت، وفق حصيلة الجيش، عن تدمير وإعطاب أكثر من 250 آلية ومعدة عسكرية، مشيراً إلى أن القوات البرية تمكنت من اختراق دفاعات الحوثيين واستعادة مواقع ذات أهمية عسكرية.

ولم يحدد المتحدث المواقع التي شهدت هذه العمليات، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة المعلنة.
مواضيع ذات صلة
القوات الحكومية اليمنية: نقوم بعملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليات عسكرية واسعة وأفشلنا محاولات تسلل لميليشيات الحوثي
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة في اليمن: سيطرنا على جبل نُمان الاستراتيجي في محافظة لحج في عملية عسكرية خاطفة
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتابع مناورات عسكرية ضخمة بمشاركة أكثر من 47 ألف جندي
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات البرية

اليمنية

باسم ال

الحص

بريت

خازن

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:28 | 2026-10-09
Lebanon24
16:56 | 2026-10-09
Lebanon24
16:48 | 2026-10-09
Lebanon24
16:41 | 2026-10-09
Lebanon24
16:31 | 2026-10-09
Lebanon24
16:15 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24