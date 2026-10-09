عمليات عسكرية واسعة في اليمن.. حصيلة ضخمة

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أعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 1400 عنصر من جماعة ، خلال عمليات عسكرية واسعة نفذتها في الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، إن القوات نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف طالت تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة ومرابض مدفعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، في عدد من جبهات القتال.وأضاف أن العمليات أسفرت، وفق حصيلة الجيش، عن تدمير وإعطاب أكثر من 250 آلية ومعدة عسكرية، مشيراً إلى أن تمكنت من اختراق دفاعات الحوثيين واستعادة مواقع ذات أهمية عسكرية.ولم يحدد المتحدث المواقع التي شهدت هذه العمليات، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة المعلنة.