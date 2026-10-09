تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

زيلينسكي: تخفيف العقوبات عن روسيا يخدم الحرب

Lebanon 24
09-10-2026 | 16:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زيلينسكي: تخفيف العقوبات عن روسيا يخدم الحرب
زيلينسكي: تخفيف العقوبات عن روسيا يخدم الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية يُعدّ استثماراً في الحرب، محذراً من أن تخفيف العقوبات المفروضة عليها من دون التوصل إلى اتفاق مستدام سيُظهر الضعف ولن يحقق السلام.

وقال زيلينسكي إن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة وقفاً متبادلاً للهجمات على منشآت الطاقة، بحيث توقف روسيا استهداف البنية التحتية الأوكرانية، مقابل امتناع كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية.

وأضاف أن تقديم التنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام، مشدداً على أن وقف الهجمات على منشآت الطاقة يجب أن يكون متبادلاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: نطالب الرئيس ترمب بتطبيق قانون العقوبات ضد روسيا وكل من يدعم حربها ماليا
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: تخفيف العقوبات لا يقرب السلام ولا يساعد الأسواق العالمية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يدعو ترامب إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

فولوديمير

فلاديمير

زيلينسكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:28 | 2026-10-09
Lebanon24
16:56 | 2026-10-09
Lebanon24
16:48 | 2026-10-09
Lebanon24
16:41 | 2026-10-09
Lebanon24
16:31 | 2026-10-09
Lebanon24
16:04 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24