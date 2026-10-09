زيلينسكي: تخفيف العقوبات عن روسيا يخدم الحرب

أكد الرئيس الأوكراني أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية يُعدّ استثماراً في الحرب، محذراً من أن تخفيف المفروضة عليها من دون التوصل إلى اتفاق مستدام سيُظهر الضعف ولن يحقق السلام.

وقال إن بلاده اقترحت على وقفاً متبادلاً للهجمات على منشآت الطاقة، بحيث توقف استهداف البنية التحتية ، مقابل امتناع عن استهداف مصافي الروسية.

وأضاف أن تقديم التنازلات للرئيس الروسي لن يجلب السلام، مشدداً على أن وقف الهجمات على منشآت الطاقة يجب أن يكون متبادلاً.