زيلينسكي: تخفيف العقوبات عن روسيا يخدم الحرب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية يُعدّ استثماراً في الحرب، محذراً من أن تخفيف العقوبات المفروضة عليها من دون التوصل إلى اتفاق مستدام سيُظهر الضعف ولن يحقق السلام.
وقال زيلينسكي إن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة وقفاً متبادلاً للهجمات على منشآت الطاقة، بحيث توقف روسيا استهداف البنية التحتية الأوكرانية، مقابل امتناع كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية.
وأضاف أن تقديم التنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام، مشدداً على أن وقف الهجمات على منشآت الطاقة يجب أن يكون متبادلاً.