محمد السادس: شراكات المغرب لن تخضع للتهديد

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أكد العاهل الملك أن لبلاده تشكل خياراً سيادياً لا يخضع لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، مشدداً على أن رسّخ مكانته شريكاً موثوقاً يلتزم بتعهداته وينتظر من شركائه.وجاء موقف محمد السادس خلال خطاب ألقاه أمام في الرباط، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، تناول فيه وملف الهجرة غير الشرعية.وأشار إلى أن التعاون مع في مكافحة الهجرة شهد تطوراً ملحوظاً، لكنه لا يزال يواجه تحديات قانونية وقضائية تعرقل ترحيل بعض القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء، ما يتيح لشبكات التهريب استغلال هذه الثغرات.وأعلن أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.ودعا، على الصعيد الداخلي، إلى مواصلة الإصلاحات وتطوير استراتيجيات الأمن المائي والطاقي والغذائي، بهدف تعزيز قدرات واحتياطاتها الاستراتيجية.