استشهاد فلسطيني في الضفة.. والقوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه

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أكدت ، مساء أمس الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاما، بعد إصابته برصاص القوات قرب مفرق النبي يونس شمال مدينة جنوب المحتلة.وأوضحت الوزارة أنها تلقت إخطارا من للشؤون المدنية يفيد باستشهاد الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه حتى الآن، بحسب "وفا".وشهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة واسعة من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات.فقد شنت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، من بينهم معتز أبو سنينة مدير الإبراهيمي في الخليل، وهمام أبو مرخية المسؤول عن سدنة المسجد.وفي محافظة الخليل وحدها، جرى اعتقال تسعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.