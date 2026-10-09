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عربي-دولي

استشهاد فلسطيني في الضفة.. والقوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه

Lebanon 24
09-10-2026 | 23:04
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استشهاد فلسطيني في الضفة.. والقوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاما، بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية قرب مفرق النبي يونس شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
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وأوضحت الوزارة أنها تلقت إخطارا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد باستشهاد الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة واسعة من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات.

فقد شنت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، من بينهم معتز أبو سنينة مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل، وهمام أبو مرخية المسؤول عن سدنة المسجد.

وفي محافظة الخليل وحدها، جرى اعتقال تسعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
 
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